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Пушков прокомментировал слова Порошенко о «пасхальном» перемирии
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Пушков прокомментировал слова Порошенко о «пасхальном» перемирии 

Российская Газета 58 минут назад
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о перемирии в Донбассе. Сообщение российского сенатора опубликовано на его странице в Twitter.
Накануне украинский лидер, комментируя новое «пасхальное» перемирие, заявил: «Мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы обратились к (президенту РФ Владимиру) Путину и „дожали“ его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта». Порошенко добавил, что прекращение огня нужно Украине «как воздух», так как оно является условием введения миротворческой миссии в Донбассе.
"Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут", — написал Пушков.
Ранее Путин заявил, что Россия «как минимум не против» размещения миротворцев по всей территории Украины, но нужно договариваться с непризнанными республиками Донбасса. «Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать», — заметил глава государства.
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