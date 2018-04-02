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Алексей Пушков подсказал, с кем Украине следует обсуждать введение миротворцев ООН
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Алексей Пушков подсказал, с кем Украине следует обсуждать введение миротворцев ООН 

Вечерняя Москва 1 час назад
По мнению сенатора, ни Макрон, ни Меркель, ни даже Волкер не играют в принятии ключевого решения какой-либо роли.
Украинский президент Петр Порошенко торжественно объявил жителям Волновахи об итогах переговоров «нормандской четверки», в ходе которых коллеги из Германии и Франции, по его словам, «дожали» Владимира Путина, заставив его подписать документ о перемирии. Оно, как уверен Порошенко, станет важным этапом на пути появления в Донбассе «посланников бога — миротворцев ООН».
Грандиозную метафору и радость украинского президента оценил российский сенатор Алексей Пушков, напомнив, что ни французский, ни немецкий лидеры, ни даже спецпредставитель Госдепа США по Украине не имеют решающего голоса в этом вопросе.
— Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут, — написал сенатор в микроблоге.
Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 апреля 2018 г.
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