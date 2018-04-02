Алексей Пушков подсказал, с кем Украине следует обсуждать введение миротворцев ООН

По мнению сенатора, ни Макрон, ни Меркель, ни даже Волкер не играют в принятии ключевого решения какой-либо роли.

Грандиозную метафору и радость украинского президента оценил российский сенатор Алексей Пушков , напомнив, что ни французский, ни немецкий лидеры, ни даже спецпредставитель Госдепа США по Украине не имеют решающего голоса в этом вопросе.

— Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком Луганском . Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут, — написал сенатор в микроблоге.

Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 апреля 2018 г.

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