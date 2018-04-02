У экипажа арестованного на Украине судна «Норд» отобрали паспорта

Украинские правоохранительные органы отобрали российские паспорта у экипажа рыболовецкого судна «Норд», арестованного на Украине , сообщила пресс-секретарь судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Документы изъяли после доставления судна в Бердянск . Теперь пограничники пытаются идентифицировать членов экипажа как граждан Украины, передает РИА «Новости»

Шевелева заявила также о проблемах со здоровьем у моряков, хотя они и говорят, что «все хорошо и прекрасно».

«В выходные «скорая» приезжала, давление поднималось, и боли поясничные были. Все на нервной почве», — сказала она.

Ранее капитану судна предъявили подозрение, ему вменяется «нарушение порядка въезда» в Крым

В понедельник адвокаты моряков с судна «Норд» заявили о недружелюбных действиях украинских пограничников. Предполагается, что моряков вынуждают признать себя гражданами Украины.

Судно с 10 моряками на борту было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море. «Норд» был транспортирован в Бердянск.