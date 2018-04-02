В Сети высмеяли позицию украинского пулеметчика в Донбассе

В репортаже с линии соприкосновения в Донбассе украинский телеканал «2+2» раскрыл позиции ВСУ; на это обратили внимание блогеры, которые также раскритиковали обустройство огневой позиции украинских силовиков.

Волонтер Роман Доник в своем Twitter разместил пост пользователя Facebook Вадима Бойко , который позже был удален. Бойко заметил, что в кадрах, снятых украинскими тележурналистами, «прекрасно все» — съемочная группа «показала огневую позицию во всей красе».

«Главное, что дядя в балаклаве, чтобы никто не догадался. И сама позиция обустроена по всем правилам. Ну так, чтобы без вариантов геройски на ней погибнуть», — написал он.

Позже Доник также опубликовал пост другого пользователя Facebook Геннадия Боднарчука, который также раскритиковал обустройство позиций украинских силовиков.

«Позиция конечно на все 12 баллов, да еще на краю зеленки. Вы, парни, еще бы флажочками разметили и светоотражающие элементы надели», — пишет Боднарчук.

«Это не первоапрельская шутка. Два дня назад с этой позиции из этого пулемета, пытались попасть в БМП противника на дистанции 2400. Не попали. Зато наводчик БМП второй очередью в ответ попал. Слава Богу боец живой. Раненый, но живой», — заявил Доник.

Речь идет о сюжете телеканала, в котором рассказывается о ранении бойца на передовой. Репортаж разместили на YouTube.