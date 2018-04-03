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Ополченцы передали Киеву тело погибшего в Донбассе украинского военного
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Ополченцы передали Киеву тело погибшего в Донбассе украинского военного 

РИА Новости 30 минут назад
КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Ополченцы передали представителям Киева тело украинского военнослужащего, пропавшего в Донбассе, заявил во вторник представитель пресс-центра штаба военной операции украинских силовиков Олег Сушинский.
На минувшей неделе пресс-центр военной операции сообщил, что украинские силовики разыскивают пропавшего в Донбассе военного.
По словам Сушинского, ополченцы обнаружили тело, «затем передали украинской стороне».
Как сообщается на сайте украинского «5 канала», он добавил, что после процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов тело доставлено к месту захоронения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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