Ополченцы передали Киеву тело погибшего в Донбассе украинского военного

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости . Ополченцы передали представителям Киева тело украинского военнослужащего, пропавшего в Донбассе, заявил во вторник представитель пресс-центра штаба военной операции украинских силовиков Олег Сушинский.

На минувшей неделе пресс-центр военной операции сообщил, что украинские силовики разыскивают пропавшего в Донбассе военного.

По словам Сушинского, ополченцы обнаружили тело, «затем передали украинской стороне».

Как сообщается на сайте украинского «5 канала», он добавил, что после процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов тело доставлено к месту захоронения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.