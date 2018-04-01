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«Айдаровец» подорвался на мине, установленной соседним подразделением ВСУ
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«Айдаровец» подорвался на мине, установленной соседним подразделением ВСУ 

Военное обозрение 7 часов назад
Боец украинского батальона «Айдар» на контролируемой ВСУ территории Луганской области подорвался на мине, которая накануне была установлена военнослужащими соседнего подразделения 54-ой бригады, передает агентство Новороссия.
30 марта в районе населенного пункта Крымское при подрыве на минно-взрывном устройстве получил тяжелые ранения каратель из 24 батальона «Айдар» сержант Малык, цитирует издание представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Подрыв произошел вследствие несогласованности действий командиров подразделений при установке мин. В результате проведенной служебной проверки выяснилось, что мина была установлена сутками ранее военнослужащими взаимодействующего подразделения 54-й отдельной механизированной бригады, пояснил он.
Марочко добавил, что схема установки мин не была доведена командиру батальона «Айдар». Сегодня для расследования инцидента в штаб 54-й бригады ВСУ прибыли следователи военной прокуратуры.
Украинская сторона случившееся не комментирует.
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