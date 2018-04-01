Порошенко призвал силовиков соблюдать перемирие в Донбассе

В пятницу в Донбассе вступило в силу новое, «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Рассчитываю, что в этот раз РФ будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве нету… Но никто не лишает украинских воинов права по приказу командиров давать достойный отпор провокациями врага. Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Придерживайтесь его, но будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте", — написал Порошенко в Twitter.

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