«Надежда нации»: Савченко собралась в президенты

Она собирается баллотироваться в президенты Украины. Свой первый предвыборный ролик с элементами эротики опубликовала из СИЗО

«Когда происходят выборы на Украине, украинцы проигрывают страну политикам и олигархам. Потому что никогда не происходит смены политической системы. Чтобы сохранилась Украина как страна и государство, нужно найти мудрое решение. Действовать надо на опережение. Я знаю, что надо делать, и решение для себя уже приняла», — говорится в ролике.

Надя — девушка с характером. Для нее, героя Украины и надежды нации, тюрьма уже — как дом родной. Ее можно смело назвать политкатаржанкой с опытом. Надя уверена, что успех в политической борьбе, а именно победу на президентских выборах, ей должна обеспечить «вторая ходка». Поэтому громкий скандал накануне посадки, мгновенное объявление голодовки и видеопослание из застенков.

В субботу стало известно, что ее здоровье резко ухудшилось — начало рвать кровью. Поможет ли это заработать очки? Выборы скоро. Ну как тут не вспомнить еще одну известную украинскую «зэчку» Юлию Тимошенко? Та тоже сохраняла постоянную связь с волей и пыталась вести политическую борьбу из тюремной камеры. И тоже болела. В общем, «авантюризм» — по-прежнему сильная сторона украинской политики.

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