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Эксперт: ради рейтинга Савченко готова снова сесть в тюрьму
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Эксперт: ради рейтинга Савченко готова снова сесть в тюрьму 

Газета.Ru 52 минуты назад
Украинский политолог Олег Соскин объяснил, для чего Надежда Савченко пугает депутатов Верховной рады взрывом, передает НСН.
"Может быть, это как раз та роль, которая ей дана. Когда она сидела в тюрьме в России, у нее был высочайший рейтинг. Она играет на провокации, она усиливает провокацию.
Складывается впечатление, что ей сказали «надо, чтобы тебя арестовали, надо, чтобы тебя опять посадили, но уже здесь в Украине».
И она всячески Порошенко провоцирует. Она говорит «заберите у меня Героя Украины, пожалуйста!», то есть она занимается сейчас сильнейшими провокациями", — разъяснил Соскин.
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