Эксперт: ради рейтинга Савченко готова снова сесть в тюрьму

"Может быть, это как раз та роль, которая ей дана. Когда она сидела в тюрьме в России , у нее был высочайший рейтинг. Она играет на провокации, она усиливает провокацию.

Складывается впечатление, что ей сказали «надо, чтобы тебя арестовали, надо, чтобы тебя опять посадили, но уже здесь в Украине ».

И она всячески Порошенко провоцирует. Она говорит «заберите у меня Героя Украины, пожалуйста!», то есть она занимается сейчас сильнейшими провокациями", — разъяснил Соскин.