День дурака: Кива поздравил одесситов

Об этом сообщает местное издание «Таймер».

«Я искренне рад, что сегодня оказался в вашем городе — тёплом, замечательном. Я считаю, что каждый город должен иметь такой свой собственный праздник, каким является Юморина для Одессы. Столько негатива, столько проблем, постоянно слышим, как у нас всё плохо. А на самом деле, слушайте, мы живём, вот, весна, и мы просто расцветаем», — заявил Кива.

По его словам, его сегодня пытались разыграть, но неудачно.

Киева в День дурака пожелал одесситом, чтобы их дети жили «в правовом, чистом и мирном государстве».

«Мы должны перестать искать то, что нас разъединяет и находить общее, а общее — это Украина . И я уверен, что мы сможем выстроить ту страну, в которой счастливо будут жить наши с вами дети», — подчеркнул Кива.

1 апреля в Одессе традиционно проводится Юморина. Однако в этом году, как свидетельствуют одесситы, в городе очень мало гостей.

«1 апреля, центр города. Реально в 9 утра 1 января было более многолюдно», — отметил главред издания Юрий Ткачев в Facebook.

В комментариях у него одесситы отметили, что на улице Дерибасовской продавцов больше, чем туристов.