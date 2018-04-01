День дурака: Кива поздравил одесситов 

Об этом сообщает местное издание «Таймер».
«Я искренне рад, что сегодня оказался в вашем городе — тёплом, замечательном. Я считаю, что каждый город должен иметь такой свой собственный праздник, каким является Юморина для Одессы. Столько негатива, столько проблем, постоянно слышим, как у нас всё плохо. А на самом деле, слушайте, мы живём, вот, весна, и мы просто расцветаем», — заявил Кива.
По его словам, его сегодня пытались разыграть, но неудачно.
Киева в День дурака пожелал одесситом, чтобы их дети жили «в правовом, чистом и мирном государстве».
«Мы должны перестать искать то, что нас разъединяет и находить общее, а общее — это Украина. И я уверен, что мы сможем выстроить ту страну, в которой счастливо будут жить наши с вами дети», — подчеркнул Кива.
1 апреля в Одессе традиционно проводится Юморина. Однако в этом году, как свидетельствуют одесситы, в городе очень мало гостей.
«1 апреля, центр города. Реально в 9 утра 1 января было более многолюдно», — отметил главред издания Юрий Ткачев в Facebook.
В комментариях у него одесситы отметили, что на улице Дерибасовской продавцов больше, чем туристов.
Одной из причин этого может быть существенное сокращение количества российских туристов, посетивших Украину. По данным ФСБ турпоток из РФ на Украину значительно снизился: если в 2013-м на Украине побывало свыше 400 тысяч российских туристов, то в прошлом году эту страну выбрали для путешествия лишь 68 человек