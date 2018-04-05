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ГД: Призыв Рады запретить строительство «Северного потока-2» — глупость
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ГД: Призыв Рады запретить строительство «Северного потока-2» — глупость 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Экспресс-газета
Призыв Верховной рады Украины к мировому сообществу принять меры для полного запрета строительства газопровода «Северный поток — 2» — глупость и обращение в никуда. Такое заявление в интервью RT сделал зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, украинские депутаты «фактически шантажирует несколько европейских государств». «Когда Украина будет значительно недополучать поступления в доходную часть бюджета, она начнет заявлять ЕС, что не в состоянии возвращать полученные кредиты, потому что у нее не хватает денег из-за согласия европейцев на строительство „Северного потока — 2“, — рассказал он.
Чепа также добавил, что Украина „отрабатывает только свои интересы“, требуя запретить строительство российского газопровода. Однако Европа на такое не пойдет, добавил он.
»Северный поток — 2" интересен многим странам, он будет жить. А подобные призывы — жалкая попытка воздействовать на общественность", — подчеркнул российский политик. При этом Чепа предположил, что инициативу Украины будут поддерживать США.
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