ГД: Призыв Рады запретить строительство «Северного потока-2» — глупость

По его словам, украинские депутаты «фактически шантажирует несколько европейских государств». «Когда Украина будет значительно недополучать поступления в доходную часть бюджета, она начнет заявлять ЕС , что не в состоянии возвращать полученные кредиты, потому что у нее не хватает денег из-за согласия европейцев на строительство „Северного потока — 2“, — рассказал он.

Чепа также добавил, что Украина „отрабатывает только свои интересы“, требуя запретить строительство российского газопровода. Однако Европа на такое не пойдет, добавил он.