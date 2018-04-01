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Пожар в «Зимней вишне» испугал премьера Украины Гройсмана
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Пожар в «Зимней вишне» испугал премьера Украины Гройсмана 

Национальная Служба Новостей 39 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Украина после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» решила проверить пожарную безопасность во всех общественных заведениях. Премьер-министр страны Владимир Гройсман пригрозил «жесткой реакцией» тем владельцам, которые не пускают контролеров государственной службы по ЧС.
«Ко мне доносится информация, что определенные сети не допускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали: не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться», — заявил Гройсман.
Проверки на Украине проходят с 28 марта. Гройсман подчеркнул, что властей страны интересуют не штрафы, а безопасность граждан, пишет Газета.ру
25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни 41 ребенка и 23 взрослых. 28 марта в России был объявлен траур по погибшим в Кемерово. 1 апреля губернатор Кузбасса Аман Тулеев подал прошение об отставке. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Цивилев.
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