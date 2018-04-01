Пожар в «Зимней вишне» испугал премьера Украины Гройсмана

Украина после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» решила проверить пожарную безопасность во всех общественных заведениях. Премьер-министр страны Владимир Гройсман пригрозил «жесткой реакцией» тем владельцам, которые не пускают контролеров государственной службы по ЧС.

«Ко мне доносится информация, что определенные сети не допускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали: не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться», — заявил Гройсман.

Проверки на Украине проходят с 28 марта. Гройсман подчеркнул, что властей страны интересуют не штрафы, а безопасность граждан, пишет Газета.ру