Порошенко рассказал жителям Волновахи, как «дожал» Путина

«Наша общая задача — восстанавливать Волноваху и принести мир. Именно поэтому, мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы обратились к Путину и «дожали» его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта», — передает слова Порошенко Korrespondent.net.

Он добавил, что «пасхальное» перемирие Украине необходимо для введения миротворческой миссии на Донбасс. Обсудить этот вопрос с Меркель Порошенко намерен 10 апреля в ходе визита в ФРГ.

Отметим, что Волноваху и трагедию, произошедшую в этом городе в 2015 году Киев пытался использовать в своих целях.

Напомним, 13 января 2015 года под Волновахой в Донецкой области был обстрелян автобус, погибли 13 человек. Водитель заявлял, что огонь вели с подконтрольного киевским военным северного направления.