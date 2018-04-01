Порошенко рассказал жителям Волновахи, как «дожал» Путина 

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с жителями Волновахи заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном «дожали» президента России Владимира Путина, «заставив» его «согласиться» на перемирие в Донбассе.
«Наша общая задача — восстанавливать Волноваху и принести мир. Именно поэтому, мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы обратились к Путину и «дожали» его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта», — передает слова Порошенко Korrespondent.net.
Он добавил, что «пасхальное» перемирие Украине необходимо для введения миротворческой миссии на Донбасс. Обсудить этот вопрос с Меркель Порошенко намерен 10 апреля в ходе визита в ФРГ.
Отметим, что Волноваху и трагедию, произошедшую в этом городе в 2015 году Киев пытался использовать в своих целях.
Напомним, 13 января 2015 года под Волновахой в Донецкой области был обстрелян автобус, погибли 13 человек. Водитель заявлял, что огонь вели с подконтрольного киевским военным северного направления.
Киевские власти пытались использовать трагический случай в пропагандистских целях — тогда президент страны Петр Порошенко использовал лозунг «Je suis Volnovakha» и показывал в Давосе кусок автобуса.