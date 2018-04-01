Порошенко призвал украинских военных не жалеть патронов во время перемирия

Об этом свидетельствует запись встречи Порошенко с военными, размещенная на его странице в Facebook.

«Текущий режим прекращения огня не является исключением (для пресечения провокаций — ред.). Следуйте ему, но держите порох сухим, будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте!» — отметил Порошенко.

Он также заявил, что надеется на то, что противники ВСУ будут придерживаться «пасхального перемирия». В то же время, по словам Порошенко, он не доверяет России и ее слову.

Примечательно, что ранее в ЛНР заявили о нарушении Украиной перемирия. При этом в результате обстрела со стороны украинских военных пострадало трое военнослужащих Народной милиции ЛНР.

«Сегодня, 1 апреля, в 9.20 в районе населенного пункта Нижнее Лозовое украинские силовики выстрелом из ПТУР (противотанковая управляемая ракета, — ред.), уничтожили автомобиль «Урал», который эвакуировал заболевшего военнослужащего народной милиции ЛНР с целью оказания медицинской помощи», — заявил представитель НМ ЛНР Андрей Марочко

По его словам, трое военнослужащих получили тяжелые ранения.