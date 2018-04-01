Порошенко пожаловался на «канонаду русских пушек» и собрался к Меркель 

Петр Порошенко приехал отметить Вербное воскресенье в Мариуполь и успел пообщаться с местными жителями. Об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook. Глава государства пожаловался, что пятый год не слышит «мирный церковный перезвон» из-за «русских пушек».
На встрече с мариупольцами президент рассказал, что планирует 10 апреля посетить Берлин и обсудить с Ангелой Меркель размещение миротворцев в Донбассе, передает "Интерфакс".
Православная церковь отмечает в воскресенье, 1 апреля, праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи.