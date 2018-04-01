В ЛНР сообщили о подрыве украинского силовика на мине

"Тридцатого марта в районе населенного пункта Крымское при подрыве на минно-взрывном устройстве получил тяжелые ранения каратель из 24-го батальона «Айдар» сержант Малык", — заявил Марочко. Он не уточнил, откуда у ополченцев эта информация.

По данным луганской Народной милиции, подрыв произошел из-за несогласованности действий командиров подразделений при установке мин.

Подтверждением информации и комментарием украинской стороны РИА Новости не располагает.

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