В ЛНР сообщили о подрыве украинского силовика на мине 

ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что на подконтрольной Украине территории на мине подорвался военный из украинского батальона «Айдар».
"Тридцатого марта в районе населенного пункта Крымское при подрыве на минно-взрывном устройстве получил тяжелые ранения каратель из 24-го батальона «Айдар» сержант Малык", — заявил Марочко. Он не уточнил, откуда у ополченцев эта информация.
По данным луганской Народной милиции, подрыв произошел из-за несогласованности действий командиров подразделений при установке мин.
Подтверждением информации и комментарием украинской стороны РИА Новости не располагает.
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