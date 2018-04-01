Пасхальное перемирие: силовики взорвали ПТУРом санитарный «Урал»

В воскресенье у поселка Нижнее Лозовое Луганской народной республики украинские силовики уничтожили противотанковой управляемой ракетой санитарную машину. Как рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко , автомобиль «Урал» эвакуировал больного военнослужащего народной милиции ЛНР. Трое ополченцев тяжело ранены, пишет РИА Новости

23 февраля этого года в Донецкой народной республике ракетой был взорван медицинский «УАЗ». Погибли санинструктор, водитель-санитар и раненый, которого эвакуировали в безопасное место с передовой.

В пятницу в Донбассе началось «пасхальное» перемирие, однако враждующие стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.