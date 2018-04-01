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Глава союза промышленников и предпринимателей: Такой деформации в украинской власти я не припомню
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Глава союза промышленников и предпринимателей: Такой деформации в украинской власти я не припомню 

Украина.ру 41 минуту назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал в статье для ZN.ua. Кинах указал, что по данным экспертов объединений работодателей, Украина быстро теряет трудовой потенциал. Только по оптимистичным подсчетам, за границей работают 6-7 млн украинцев. Соседи Украины максимально привлекают трудовых мигрантов из Украины, в то время, как инвесторы не могут запустить производство в Украине, сталкиваются с нехваткой рабочих и специалистов.
«Кто на государственном уровне готовит программы поощрения трудоустройства в родной стране? Тщательно считает население и мигрантов, проводит перепись (по стандартам ООН, перепись населения должна проходить не реже одного раза в 10 лет, в Украине же последний раз она была в 2001 г.)? Кто ищет стимулы возвращения трудовых мигрантов домой? Ответов нет», — рассказал Кинах.
Он также раскритиковал кадровую политику украинских властей.
«Таких ментальных деформаций в институтах власти, которые произошли за последний период, такого уровня снижения профессионализма, государственных позиций и ответственности — поверьте моему опыту, я работал в пяти правительствах на разных уровнях, был депутатом парламента пяти созывов — я не видел никогда», — заявил Кинах.
Он подчеркнул, что формирование власти по принципам личной преданности, коммерческих интересов или кумовства должно исчезнуть, так как это губительно для Украины с точки зрения национальной безопасности.
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