Глава союза промышленников и предпринимателей: Такой деформации в украинской власти я не припомню

Об этом он написал в статье для ZN.ua. Кинах указал, что по данным экспертов объединений работодателей, Украина быстро теряет трудовой потенциал. Только по оптимистичным подсчетам, за границей работают 6-7 млн украинцев. Соседи Украины максимально привлекают трудовых мигрантов из Украины, в то время, как инвесторы не могут запустить производство в Украине, сталкиваются с нехваткой рабочих и специалистов.

«Кто на государственном уровне готовит программы поощрения трудоустройства в родной стране? Тщательно считает население и мигрантов, проводит перепись (по стандартам ООН , перепись населения должна проходить не реже одного раза в 10 лет, в Украине же последний раз она была в 2001 г.)? Кто ищет стимулы возвращения трудовых мигрантов домой? Ответов нет», — рассказал Кинах.

Он также раскритиковал кадровую политику украинских властей.

«Таких ментальных деформаций в институтах власти, которые произошли за последний период, такого уровня снижения профессионализма, государственных позиций и ответственности — поверьте моему опыту, я работал в пяти правительствах на разных уровнях, был депутатом парламента пяти созывов — я не видел никогда», — заявил Кинах.

Он подчеркнул, что формирование власти по принципам личной преданности, коммерческих интересов или кумовства должно исчезнуть, так как это губительно для Украины с точки зрения национальной безопасности.