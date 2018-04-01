Украина вступает в американскую пятилетку: чувак, #этоденьги!..

В Агентстве США по международному развитию (USAID) обеспокоились состоянием украинской журналистики. Американских экспертов многое настораживает: и очевидный рост проплаченных материалов (то, что на жаргоне называется «джинса»), и падение доверия населения к незалежным СМИ. А главное — их слабое сопротивление российскому влиянию. В итоге постановили: вынуть из своего, американского кармана $35 млн и потратить их на пятилетнюю программу повышения профессионализма в журналистской среде Украины

Непонятно, почему именно США взялись научить и образумить «четвертую власть» незалежной, а не какая-нибудь европейская страна. Украина, вроде, до сих пор шла в Европу, а не в Америку, и постоянно рапортует в том духе, что «я себя под европейскими ценностями чищу»! Но, как говорится, кто первый денег предложит, тот и прав: «мы платим — вы учитесь».

Учеба предстоит нелегкая, судя по тексту образовательной программы, разработанной для украинцев и проанализированной телеканалом RT . Во-первых, спецов обескураживает низкое качество украинских журналистских материалов. Среди примет прямой профнепригодности указаны, например, такие: журналисты не отличают факт от мнения, не проверяют подлинность сказанного, копируют чужой контент (воруют, попросту говоря). Вторая претензия — низкая общая медиаграмотность, из-за чего и сами журналисты, и их аудитория подвержены высокому «враждебному влиянию Кремля». (В этом пункте косвенно признается, что «в Кремле» с медиаграмотностью все в порядке!).

Разумеется, у американской пятилетки на Украине есть конечная цель — «усилить социально-активную роль СМИ в демократических процессах на Украине», а также «расширить доступ населения к качественной информации». Это объявлено как официальная задача программы USAID. Благородно. Однако о чем в действительности пекутся доброхоты? А вот о чем. Как формулирует та же «официальная задача», все делается исключительно для противостояния пагубному влиянию «российской пропаганды».

То есть вся эта петрушка на $35 млн затеяна с одним и даже не завуалированным намерением: противостоять «пагубности» России . Если бы не Россия, к которой значительное число украинцев все еще относится с доверием и интересом (в том числе и к российскому телерадиоконтенту), то плевали бы американцы на непрофессионализм украинских журналистов с заокеанской колокольни. Они ведь «пятилетку» свою придумали не из любви к Украине, а из ненависти к России.

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