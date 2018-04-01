Ещё
Джемилев рассказал о новой мечети в Киеве и изменениях в Конституцию по крымскотатарской автономии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джемилев рассказал о новой мечети в Киеве и изменениях в Конституцию по крымскотатарской автономии 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил в комментарии агентству «Анадолу» нардеп Украины, бывший лидер запрещенного в РФ «Меджлиса» Мустафа Джемилев.
«Парламентарий отметил, что для данного шага (внесения изменений в ст.10 Конституции Украины по переименованию Крыма в Крымскотатарскую автономную республику — ред.) необходима поддержка 300 депутатов украинского парламента и в ближайшее время добиться принятия такого решения будет сложно», — пишет агентство.
По его словам, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации на Украине реализовало около 500 различных проектов.
Кроме того, отметил Джемилев, в Киеве планируется строительство новой мечети.
«В числе прочего планируем строительство мечети в Киеве. Предварительная договоренность о поддержке турецкой стороны уже получена. Надеемся на скорую реализацию всех этих проектов», — сказал Джемилев.
Ранее лидер запрещенного в РФ «Меджлиса» Рефат Чубаров заявил, что в ближайшее время в украинскую Конституцию внесут изменения по статусу Крыма.
«Мы планируем обнародовать целостный текст подготовленных изменений ещё на стадии подачи в Конституционную комиссию. Думаю, что это будет в самое ближайшее время. Поэтому все горячие дискуссии ещё впереди. Но мы ждём, что нас поддержит в первую очередь украинское общество. Ведь эти изменения — это укрепление украинского суверенитета в Крыму как крымскотатарской национальной автономии», — заявил Чубаров.
Он не исключил возможности одновременного принятия изменений в Конституцию Украины в части крымскотатарской автономии и закрепления курса на НАТО и ЕС.
Украина.ру: последние новости
Брата украинского пранкера Вольнова задержали за детскую порнографию Хуг - не помеха: ВСУ попытались прорвать позиции ополченцев Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал указ об отставке Тулеева351
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»143
Стало известно время падения «Небесного дворца»36
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ46
В последний раз47
Видео
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение