Джемилев рассказал о новой мечети в Киеве и изменениях в Конституцию по крымскотатарской автономии

«Парламентарий отметил, что для данного шага (внесения изменений в ст.10 Конституции Украины по переименованию Крыма в Крымскотатарскую автономную республику — ред.) необходима поддержка 300 депутатов украинского парламента и в ближайшее время добиться принятия такого решения будет сложно», — пишет агентство.

По его словам, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации на Украине реализовало около 500 различных проектов.

Кроме того, отметил Джемилев, в Киеве планируется строительство новой мечети.

«В числе прочего планируем строительство мечети в Киеве. Предварительная договоренность о поддержке турецкой стороны уже получена. Надеемся на скорую реализацию всех этих проектов», — сказал Джемилев.

Ранее лидер запрещенного в РФ «Меджлиса» Рефат Чубаров заявил, что в ближайшее время в украинскую Конституцию внесут изменения по статусу Крыма.

«Мы планируем обнародовать целостный текст подготовленных изменений ещё на стадии подачи в Конституционную комиссию. Думаю, что это будет в самое ближайшее время. Поэтому все горячие дискуссии ещё впереди. Но мы ждём, что нас поддержит в первую очередь украинское общество. Ведь эти изменения — это укрепление украинского суверенитета в Крыму как крымскотатарской национальной автономии», — заявил Чубаров.