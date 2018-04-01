Ещё
Ротань: скорее всего, сборная Украины поехала бы в Россию, если бы вышла на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ротань: скорее всего, сборная Украины поехала бы в Россию, если бы вышла на ЧМ 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями о том, является ли футбол частью политики.
«Если раньше я говорил, что футбол вне политики, то сейчас могу сказать на 1 млн процентов, что футбол — это та ещё политика. Футболом манипулируют, и это политика до мозга костей.
Думаю, если бы Украина отобралась по спортивному принципу на ЧМ-2018, то мы бы узнали ответ на вопрос о футболе и политике. Мы в команде разговаривали на эту тему, но на уровне шуток: а вот если случится так, то что будет? Никто эти разговоры не воспринимал серьёзно. Но, думаю, мы, скорее всего, поехали бы в Россию, потому что ФИФА такое не прощает. За бойкот Украина была бы дисквалифицирована.
Могли ли мы слить отборочный турнир специально? Ну это рассуждения диванных экспертов, а профессионалы, думаю, знают, что это не так», — сказал Ротань в программе Youtube-канала «Вацко Live».
Чемпионат.com: последние новости
Клубы КХЛ выразили соболезнования родным погибших при пожаре в Кемерово Девушка Криштиану Роналду больше не хочет рожать детей Великобритания хочет принять закон Магнитского после отравления Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал указ об отставке Тулеева351
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»145
Стало известно время падения «Небесного дворца»36
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ49
В последний раз48
Видео
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение