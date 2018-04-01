Ротань: скорее всего, сборная Украины поехала бы в Россию, если бы вышла на ЧМ

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями о том, является ли футбол частью политики.

«Если раньше я говорил, что футбол вне политики, то сейчас могу сказать на 1 млн процентов, что футбол — это та ещё политика. Футболом манипулируют, и это политика до мозга костей.

Думаю, если бы Украина отобралась по спортивному принципу на ЧМ-2018, то мы бы узнали ответ на вопрос о футболе и политике. Мы в команде разговаривали на эту тему, но на уровне шуток: а вот если случится так, то что будет? Никто эти разговоры не воспринимал серьёзно. Но, думаю, мы, скорее всего, поехали бы в Россию , потому что ФИФА такое не прощает. За бойкот Украина была бы дисквалифицирована.

Могли ли мы слить отборочный турнир специально? Ну это рассуждения диванных экспертов, а профессионалы, думаю, знают, что это не так», — сказал Ротань в программе Youtube-канала «Вацко Live».