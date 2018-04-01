Радикалы подожгли на Украине польский автобус

Во Львове возле Стрыйского автовокзала в ночь с 31 марта на 1 апреля подожгли польский автобус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич

01.04.2018

около 2:00 вблизи Стрыйского автовокзала неизвестные лица подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными

листовками

— Игорь Зинкевич.

О пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали возгорание. На месте сейчас работают эксперты полиции,

следственно-оперативная

группа и экстренные службы.