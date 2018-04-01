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Радикалы подожгли на Украине польский автобус
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Радикалы подожгли на Украине польский автобус 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Во Львове возле Стрыйского автовокзала в ночь с 31 марта на 1 апреля подожгли польский автобус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич.
01.04.2018
около 2:00 вблизи Стрыйского автовокзала неизвестные лица подожгли польский автобус и обклеили его  красно-черными
листовками
— Игорь Зинкевич.
О пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали возгорание. На месте сейчас работают эксперты полиции,
следственно-оперативная
группа и экстренные службы.
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