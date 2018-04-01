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Львовские радикалы подожгли польской автобус
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Во Львове радикалы подожгли польский автобус 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Во Львове местные радикалы подожгли польский автобус. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в ночь на 1 апреля около Стрыйского автовокзала. По словам парламентария, автобус обклеили красно-черными листовками.
Зинкевич отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, а на место пожара прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции, после чего огонь был потушен.
"Такие действия неизвестных создают лишь ухудшение польско-украинских отношений, по моему мнению", — заключил Зинкевич.
В последнее время разногласия между Украиной и Польшей обострились на фоне вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
Ранее в этом году Польша приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков во время Второй мировой войны.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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