Львовские радикалы подожгли польской автобус

Во Львове радикалы подожгли польский автобус

Во Львове местные радикалы подожгли польский автобус. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в ночь на 1 апреля около Стрыйского автовокзала. По словам парламентария, автобус обклеили красно-черными листовками.

Зинкевич отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, а на место пожара прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции, после чего огонь был потушен.

"Такие действия неизвестных создают лишь ухудшение польско-украинских отношений, по моему мнению", — заключил Зинкевич.

В последнее время разногласия между Украиной Польшей обострились на фоне вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Ранее в этом году Польша приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков во время Второй мировой войны.