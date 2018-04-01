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В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ
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В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ 

RT на русском 1 час назад
Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли позиции самопровозглашённой Луганской народной республики. Как сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство республики, обстрелам подверглись районы сёл Калиново, Красный Лиман, Молодёжное и посёлка Красный Яр.
Отмечается, что огонь вёлся из вооружения БМП, 82-мм миномётов, автоматических станковых гранатомётов АГС, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия.
Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.
RT на русском: последние новости
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