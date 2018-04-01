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«Рошен» выпустит к Пасхе сало без мяса и постную горилку
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«Рошен» выпустит к Пасхе сало без мяса и постную горилку 

Мир24 1 час назад
В рамках подготовки к Пасхе украинский концерн «Рошен» объявил о выпуске сала, не содержащего мяса. Об этом сообщает агентство «Fakenews.net».
По словам представителей концерна, новый продукт символизирует как уважение к древним корням украинского народа, так и движение страны по европейскому пути.
Так, упаковка сала без мяса будет оформлена с использованием цветов национального флага, а в подписях не будет использоваться кириллица, только латинская графика.
В планах концерна «Рошен» — выпуск горилки, полностью соответствующей нормам постной пищи по канонам украинской греко-католической церкви.
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