Олейник: Со стороны простых украинцев никаких угроз ни крымчанам, ни жителям Донбасса нет

ОТСЕЛЬ ГРОЗИТЬ МЫ БУДЕМ КРЫМУ

Известный прихлебатель нынешнего режима — телеведущий Мыкола Вересень — грозит жителям Крыма «местью» и расправами — в случае возвращения полуострова под контроль Киева. «В Крыму тоже нужен переходной период, потому что я вижу украинских парней, которые потеряли друзей на Донбассе, которые поедут мстителями в Крым просто мстить: „Это вы сделали!“. И нужно какую-то сформировать ситуацию, когда не будет, как бы сказать, угрозы со стороны простых украинцев по отношению к жителям Крыма. Какая-то часть сбежит в Россию , но какая-то часть будет дрожать и думать, что сейчас придут хохлы и будут всех убивать. И такие хохлы найдутся», — заявил Вересень.

Но никаких угроз со стороны простых украинцев, ни жителям Крыма, ни жителям Донбасса нет и быть не может. Угроза есть со стороны преступного киевского «майданного» режима, который незаконно захватил власть в результате госпереворота. Именно этот режим хотел залить кровью Крым и сейчас заливает кровью Донбасс.