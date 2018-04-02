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Олейник: Со стороны простых украинцев никаких угроз ни крымчанам, ни жителям Донбасса нет
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Олейник: Со стороны простых украинцев никаких угроз ни крымчанам, ни жителям Донбасса нет 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
ОТСЕЛЬ ГРОЗИТЬ МЫ БУДЕМ КРЫМУ!
Известный прихлебатель нынешнего режима — телеведущий Мыкола Вересень — грозит жителям Крыма «местью» и расправами — в случае возвращения полуострова под контроль Киева. «В Крыму тоже нужен переходной период, потому что я вижу украинских парней, которые потеряли друзей на Донбассе, которые поедут мстителями в Крым просто мстить: „Это вы сделали!“. И нужно какую-то сформировать ситуацию, когда не будет, как бы сказать, угрозы со стороны простых украинцев по отношению к жителям Крыма. Какая-то часть сбежит в Россию, но какая-то часть будет дрожать и думать, что сейчас придут хохлы и будут всех убивать. И такие хохлы найдутся», — заявил Вересень.
Но никаких угроз со стороны простых украинцев, ни жителям Крыма, ни жителям Донбасса нет и быть не может. Угроза есть со стороны преступного киевского «майданного» режима, который незаконно захватил власть в результате госпереворота. Именно этот режим хотел залить кровью Крым и сейчас заливает кровью Донбасс.
Если отстранить от власти и отдать под суд Порошенко, Турчинова, Авакова и других кто развязал братоубийственную войну, если вернуть в Украину растоптанную законность — никаких проблем во взаимоотношениях крымчан, жителей Донбасса и жителей остальной Украины не будет в принципе.
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