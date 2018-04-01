Украина уничтожает Россию

Все попытки колонизировать Украину сталкивались с сопротивлением на физическом, культурном, научном и ментальном уровне. Тысячи восстаний, литература, 1 тысяча 384 памятника Шевченко по всему миру, тысячи произведений искусств украинских авторов, актеры украинского происхождения… У каждого лауреата Нобелевской премии по физике в команде был украинец.

Наши модели входят в Топ-100, наши дизайнеры работают над лучшими картинами «Голливуда», наши соотечественники были среди создателей «Гугла» . Наши изобретения лежат в основе сотен корпораций. Ближе всех к уничтожению Украины, как ментального явления, был СССР. Даже империя 18-19-х веков, которая запрещала украинский язык и бросала за него в тюрьму, даже Первая мировая война не нанесли такого урона по Украине, как СССР. Миллионы. Самые большие потери во Второй мировой — украинцы.

В репрессиях уничтожили цвет нации, всю интеллигенцию: поэтов, режиссеров, писателей, ученых, музыкантов, врачей… Тысячи. Та тонкая прослойка, которая строит цивилизацию. Тех, кто отвечает за развитие. Многие эмигрировали, бежали, выжили, приспособились. Самые большие вооруженные восстания против Советов до 60-х годов были на Украине.

Майдан. Уже теперь, в РФ для власти самое страшное слово — это Майдан. Оно внедрилось, укоренилось, его производные используют в нормативных документах, оно звучит на всех федеральных каналах. Бандера стал национальным героем РФ, как когда-то хан Бабай и теперь навсегда останется в ментальности этой территории в десятках народностей. Сказки и легенды, уже малопонятные в их значениях, будут рассказываться и через многие столетия. «Бандера придет» и все сразу ложатся в кровать — вот результат нашей тысячелетней войны.

Титушка — слово когда-то бывшее фамилией, а теперь ставшее названием явления постсоветского пространства. Вошедшее даже в словари Великобритании . И теперь повсеместно вошедшее в обиход РФ, как агрессивные молодые бойцы по найму для участия в акциях за власть имущих. Мы давно уже заразили РФ.

И результатом этой войны является то, что большинство кацапов не сможет прочитать этот текст без переводчика онлайн, но сделает это. Независимые институции, Евроассоциация, демократический хаос молодой страны, сверхбыстрые темпы движения к НАТО , тысячи трупов с обеих сторон, языковые законы, открытие архивов КГБ, волонтерское движение, добровольцы, безвиз, квоты для языка в медиа… И таких стратегических изменений, которые повлияют на жизнь многих поколений Украина не имела сотни лет. И даже за годы независимости до Майдана не имела.

Мы создали слова, которые вошли в международные словари. Мы тренд и форпост цивилизации. Нам вести эту войну и нам ее заканчивать на территории врага. В 20-м веке были «Немецкое» и «Японское» экономические чуда. В 21-м будет украинское экономическое чудо. Одно обидно. Все те чудеса были после войны.