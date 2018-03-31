При въезде на Украину образовалась огромная пробка

Накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезд на Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско‐польской границе. Это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, которые работают или учатся за границей, возвращаются на пасхальные праздники домой. Об этом сообщила пограничная служба Украины.

«По состоянию на 11:00 перед пунктом пропуска «Ягодин» накопилось около 600 транспортных средств на въезд на Украину. А перед пунктами пропуска «Шегини» и «Краковец» в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей», — отметили в украинском пограничном ведомстве.

Украинские пограничники заявили, что в обратную сторону, с украинской стороны границы на выезд из страны, очередей нет ни в одном пункте пропуска.

Государственная пограничная служба Украины принимает все меры для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения границы. Служба обращается к гражданам с просьбой быть организованными во время пребывания в очередях и не создавать предпосылок для нарушения законодательства, пытаясь объехать других участников движения. Служба призывает всех путешественников и автоперевозчиков учитывать ситуацию на границе во время выбора маршрута

— пограничная служба Украины.

В ведомстве посоветовали для комфортного пересечения границы перед тем, как отправиться в путь, ознакомиться с ситуацией в пунктах пропуска. Это можно сделать в режиме реального времени на специальном сервисе пограничной службы.

Воюющие в Сирии боевики облюбовали новый «коридор», по которому они могут почти беспрепятственно перебираться в страны Европы. Директор департамента МИД России по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев указал: иностранные бандиты активно пользуются украинским «безвизовым режимом» с Европой, сообщило ИА Nation News.

Бывший

премьер-министр