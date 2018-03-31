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В пробке на границе Украины с Польшей встало около 600 машин
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В пробке на границе Украины с Польшей встало около 600 машин 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
В пробке около пункта пропуска «Ягодин» стоит примерно 600 автомобилей, которые ожидают въезда на Украину из Польши, сообщается на сайте госпогранслужбы Украины.
"По состоянию на 11:00 перед пунктом пропуска «Ягодин» накопилось около 600 транспортных средств на въезд на Украину. А перед пунктами пропуска «Шегини» и «Краковец» в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей", — отмечается в заявлении ведомства.
В госпогранслужбе сочли, что пробки образовались, так как большое число граждан Украины возвращаются на родину, чтобы отметить пасхальные праздники.
Ранее сообщалось, что на границе России и Украины образовалась пробка из более 250 фур.
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