Киев срывает «пасхальное перемирие» 

Об этом, как пишет «Интерфакс», заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Обстановка на линии соприкосновения снова обострилась. Враг продолжает срывать перемирие, объявленное с 30 марта в приближении пасхальных праздников», — сказал Басурин на брифинге в субботу в Донецке.
По его словам, наиболее сложная обстановка сохраняется на Мариупольском направлении, где Вооруженные силы Украины нанесли удар по пяти населенным пунктам ДНР, выпустив 15 мин калибром 120 и 82 мм, и вели обстрел из вооружения БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.
«Всего за сутки противник выпустил по территории республики 194 боеприпаса и 19 раз нарушил режим прекращения огня», — сказал Басурин.
Как сообщалось, согласно договоренности, достигнутой Контактной группой в Минске, начиная с 00:00 30 марта вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению режима прекращения огня, так называемое «пасхальное перемирие».