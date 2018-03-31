Киев срывает «пасхальное перемирие»

Об этом, как пишет «Интерфакс» , заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин

«Обстановка на линии соприкосновения снова обострилась. Враг продолжает срывать перемирие, объявленное с 30 марта в приближении пасхальных праздников», — сказал Басурин на брифинге в субботу в Донецке

По его словам, наиболее сложная обстановка сохраняется на Мариупольском направлении, где Вооруженные силы Украины нанесли удар по пяти населенным пунктам ДНР, выпустив 15 мин калибром 120 и 82 мм, и вели обстрел из вооружения БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.

«Всего за сутки противник выпустил по территории республики 194 боеприпаса и 19 раз нарушил режим прекращения огня», — сказал Басурин.