Гройсман в 2017 году заработал больше Порошенко

В эту сумму входит зарплата главы украинского кабинета министров — более 435 тысяч гривен (26,3 тысячи долларов), доход от аренды недвижимости — 5,1 миллиона гривен (около 196 тысяч долларов) и ее отчуждения — 8,79 миллиона гривен (334,5 тысячи долларов), а также от банковских вкладов 2,7 миллиона гривен (103,3 тысячи долларов). Отмечается, что по сравнению с 2016 годом доходы Гройсмана увеличились более чем на миллион гривен.