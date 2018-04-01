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Гройсман в 2017 году заработал больше Порошенко
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Гройсман в 2017 году заработал больше Порошенко 

Аргументы и Факты 43 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в 2017 году заработал 17,1 миллиона гривен (около 646 тысяч долларов), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
В эту сумму входит зарплата главы украинского кабинета министров — более 435 тысяч гривен (26,3 тысячи долларов), доход от аренды недвижимости — 5,1 миллиона гривен (около 196 тысяч долларов) и ее отчуждения — 8,79 миллиона гривен (334,5 тысячи долларов), а также от банковских вкладов 2,7 миллиона гривен (103,3 тысячи долларов). Отмечается, что по сравнению с 2016 годом доходы Гройсмана увеличились более чем на миллион гривен.
Судя по декларации, премьер-министр Украины в прошлом году заработал больше президента страны Петра Порошенко. Тот задекларировал доходы в размере 16,3 миллиона гривен (около 615 тысяч долларов).
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