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Судовладелец «Норда» считает арест сейнера опасным для жизни моряков
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Судовладелец «Норда» считает арест сейнера опасным для жизни моряков 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Задержание и арест Украиной российского рыболовецкого судна «Норд» является противозаконным и опасным для жизни моряков. Об этом заявил в разговоре с журналистами владелец судна.
По его словам, экипажу, в составе которого 10 российских моряков, запрещено покидать сейнер, передает РЕН ТВ.
Напомним, сейнер «Норд» было задержано украинскими пограничниками в 15 милях от Обиточной косы, которая относится к Запорожской области Украины. На борту судна находились 10 моряков с российскими паспортами, выданными в Керчи.
Судно было пришвартовано в порту Бердянска. В отношении экипажа Украиной возбуждено уголовное дело пор статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее».
Крымское управление ФСБ в ответ возбудило дело по статье об угоне. В МИД РФ потребовали от Украины немедленно освободить экипаж. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала акцию Украины как месть жителям Крыма со их выбор в 2014 году, пишут «Известия».
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