Ещё
Опубликовано решение о прекращении экономического сотрудничества Киева с Москвой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано решение о прекращении экономического сотрудничества Киева с Москвой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В субботу было опубликовано решение правительства Украины о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией.
Из документа следует, что кабмин Украины постановил «прекратить действие программы экономического сотрудничества» с Россией на 2011-2020 годы, которая была заключена 7 июня 2011 года в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Урядовый курьер».
Напомним, в марте украинское правительство одобрило постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.
Эта программа была подписана в 2011 году. Она предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций России и Украины, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
Отметим, что в тексте программы ничего не говорилось о возможности прекращения ее действия или разрыве одной из сторон.
В программе только прописан механизм контроля за ее реализацией и также указано, что в программу «могут вноситься изменения и дополнения по согласованию сторон».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о задержании брата украинского пранкера Вольнова Перевод украинского языка на латиницу можно только приветствовать Стал известен распространитель фейка о «сотнях погибших» в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ озвучила ответные меры против Британии209
В московском метро встали поезда16
В РФ раскрыли крупные бюджетные хищения130
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»209
Трагически погиб актер Евгений Сапаев
Видео
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение