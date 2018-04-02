Десять дней — полет нормальный: Савченко поделилась впечатлениями от начального этапа голодовки в СИЗО

Об этом, как пишет РИА Новости , сообщил ее адвокат Виктор Чевгуз . По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Она объявила голодовку.

«Я сегодня был у нее. Состояние здоровья удовлетворительное, как для человека, который сидит в тюрьме и голодает. Воду пьет. Мне не жаловалась, улыбается, смеется, глаза блестят. Похудела. А так все нормально», — сказал адвокат.

Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана , которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».

Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.