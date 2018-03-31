Соглашение с «агрессором»: как будут дружить Украина и РФ

Министерство иностранных дел Украины уже приступило к разработке нового договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Об этом RT сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве. О намерении внести изменения в документ 28 марта заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль. Киев планирует исключить из текста договора пункты о политическом и экономическом взаимодействии, но добавить упоминания о принадлежности Крыма и Донбасса украинский стороне. По мнению экспертов, Москва не станет подписывать этот документ. В то же время одностороннее расторжение существующего соглашения чревато для киевских властей серьёзными последствиями. О перспективах украинской инициативы — в материале RT.
Вопреки здравому смыслу
Украина намерена изменить текст Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией с учётом текущей ситуации. Об этом 28 марта в эфире радиостанции «Новое время» заявила заместитель главы украинского МИД Елена Зеркаль.
«В новых реалиях отношений с Россией мы всё равно должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами», — заявила дипломат.
Источник RT в украинском МИД сообщил, что ведомство уже работает над новым текстом соглашения.
«Пока это только наработки, которые будут продемонстрированы президенту Петру Порошенко. После консультаций с главой государства соглашение будет приведено в окончательный вид», — заявил собеседник RT.
Украинские дипломаты предлагают исключить из текста положения о политической дружбе и экономическом сотрудничестве между странами.
«Никаких регулярных консультаций, встреч на уровне министров иностранных дел, совместных разработок, особенно в военно-технической сфере и создании совместных производств. Мы планируем отказаться от нормы, которая запрещает странам входить в коалиции, действия которых направлены против друг друга», — отметил источник RT в украинском МИД.
Чиновники МИД предлагают зафиксировать в соглашении и тот факт, что территории Донбасса и Крыма являются украинскими. Ранее Верховная рада официально признала Россию «страной-агрессором», приняв в середине января законопроект о реинтеграции Донбасса. На этом фоне заключение договора о дружбе просто противоречит здравому смыслу, подчёркивают эксперты.
«Сложно представить, что сейчас Украина предложит подписать новый договор о дружбе. Они после «майдана» развязали войну в Донбассе, обвиняют во всех грехах Россию, называют её агрессором… Нет необходимости расторгать предыдущий договор, лучше ничего не трогать в нынешней ситуации, просто оставить всё как есть, не нагнетать обстановку. Но они именно этим и занимаются. Остальные проблемы решаются в рамках международного права. Поэтому я не думаю, что будет какой-то прок от инициативы Киева. Вряд ли они могут сейчас что-то предложить дельное и эффективное», — сообщил в беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак.
«Лишь бы против России»
Сейчас между Украиной и Россией действует Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, который был подписан 31 мая 1997 года президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и президентом Украины Леонидом Кучмой. Соглашение вступило в силу с апреля 1999 года после ратификации его текста парламентами обеих стран.
В документе речь идёт о принципе стратегического партнёрства, соблюдении прав и свобод граждан соседних стран. Он устанавливал чёткие границы и вводил обязательства не использовать свою территорию в целях, которые могут привести к ухудшению безопасности соседа.
Договор был выгоден Украине, поскольку в результате Крым и Севастополь признавались украинскими территориями. Именно поэтому документ встретил большое сопротивление в Госдуме. Против него выступили вице-спикер Сергей Бабурин и глава комитета по делам СНГ Георгий Тихонов. Не одобрили соглашение и министр по делам СНГ Аман Тулеев, и мэр Москвы Юрий Лужков. Но в конечном счёте Договор всё же ратифицировали.
Елена Зеркаль утверждает, что Украина намерена расторгнуть соглашение. Поводом для этой инициативы называются выборы президента России в Крыму 18 марта, которые Зеркаль окрестила «брутальным нарушением». Источник RT в «Народном фронте» говорит, что такое решение вызовет широкую поддержку лишь со стороны националистов.
«Они поддерживают любую идею, лишь бы против России, а о последствиях не думают», — заявил собеседник RT.
Украина старается разорвать все связи с Россией. На заседании кабинета министров 21 марта решено прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы. В ноябре прошлого года правительство без обсуждения расторгло с Россией договор о поставке и ремонте вооружений и военной техники, а в августе 2017 года аннулировало договор о сотрудничестве с Россией при осуществлении экспорта военной продукции в третьи страны. В мае 2016 года Киев расторг побратимские отношения с Москвой. До этого Хмельницкий расторг побратимство с Тверью и Иваново. Сожаление по поводу позиции Киева тогда выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Между Россией и Украиной продолжают действовать тысячи соглашений. За двадцатилетнюю историю их накопилось столько, что отменить их одномоментно просто нет физической возможности», — заявил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Украина на распутье
Разрабатываемый украинским МИД новый договор о дружбе выгоден исключительно Киеву, признаёт источник RT в партии «Самопомощь».
«В соглашении закреплены все важные для нас моменты, включая Крым и Донбасс, но они полностью невыгодны России. Я уверен, что никто такой договор не подпишет, — отметил собеседник RT. — Это прекрасно понимают и в МИД, сотрудники которого, скорее всего, хотят переложить всю ответственность за срыв соглашения на плечи России».
Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский называет предложение украинского МИД «смешным».
«В договоре были установлены границы стран, но теперь этого не будет. Отношения между Россией и Украиной очень плохие, поэтому заключить новое соглашение не удастся», — говорит Неменский.
Схожей позиции придерживаются и украинские депутаты. Например, 18 января Верховная рада отказалась голосовать за поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которая позволила бы расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Выступавший в парламенте депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник сообщил, что документ принимать нельзя как раз из-за того, что в нём прописаны границы между странами. Эту точку зрения разделяют и другие украинские депутаты.
«Если мы разорвём его сами (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. — RT), мы дадим основание врагу говорить: «Нет договора, нет уважения к взаимным границам — тогда к нам какие вопросы, какие же мы агрессоры». Пусть министр иностранных дел приходит в парламент, объясняет стратегию поведения МИД и делает всё по действующей процедуре. Потому что нельзя сглупить и расторгнуть договор», — заявил в эфире «5 канала» в середине марта нардеп от «Народного фронта» Андрей Тетерук.
Заведующий кафедрой политологии и социологии университета имени Г. В. Плеханова академик Академии военных наук РФ Андрей Кошкин в беседе с RT подчеркнул, что Украина не соблюдает нормы Договора о дружбе, хоть и утверждает, что Украина — это Европа.
«Настоящим героям, которые хотели проголосовать на выборах президента России на Украине, не дали этого сделать. Это нарушение Договора о дружбе между странами», — пояснил эксперт.
Кошкин также отметил противоречивость подходов украинских чиновников, которые сначала отказываются покупать газ у «Газпрома», а затем просят ЕС запретить строительство любых трубопроводов в обход Украины. Аналогичная ситуация наблюдается и с единственным производителем самолётов — компанией «Антонов», которая не может выпустить ни одного нового лайнера без российских деталей, говорит эксперт.
«Некоторые политические силы призывают Украину полностью расторгнуть все отношения с Россией. Но сразу начнутся проблемы — например, с украинскими рабочими в России. А они отправляют много денег на родину и поддерживают экономику страны», — заявил Кошкин.
По данным Национального банка Украины, в прошлом году «заробитчане» перевели на родину около $9,3 млрд — больше, чем вкладывают в страну иностранные инвесторы.
Для достижения консенсуса о будущем Договора о дружбе с Россией у украинских политиков есть полгода. Если до 1 октября 2018 года соглашение не будет расторгнуто, то его действие продлевается ещё на десять лет.
«Президент Пётр Порошенко ещё не выработал позицию по этому вопросу», — сообщил источник RT в администрации президента Украины.