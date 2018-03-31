Соглашение с «агрессором»: как будут дружить Украина и РФ

Соглашение с «агрессором»: каким будет проект нового украинского договора о дружбе с Россией

Министерство иностранных дел Украины уже приступило к разработке нового договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией . Об этом RT сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве . О намерении внести изменения в документ 28 марта заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль . Киев планирует исключить из текста договора пункты о политическом и экономическом взаимодействии, но добавить упоминания о принадлежности Крыма и Донбасса украинский стороне. По мнению экспертов, Москва не станет подписывать этот документ. В то же время одностороннее расторжение существующего соглашения чревато для киевских властей серьёзными последствиями. О перспективах украинской инициативы — в материале RT.

Вопреки здравому смыслу

Украина намерена изменить текст Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией с учётом текущей ситуации. Об этом 28 марта в эфире радиостанции «Новое время» заявила заместитель главы украинского МИД Елена Зеркаль.

«В новых реалиях отношений с Россией мы всё равно должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами», — заявила дипломат.

Источник RT в украинском МИД сообщил, что ведомство уже работает над новым текстом соглашения.

«Пока это только наработки, которые будут продемонстрированы президенту Петру Порошенко. После консультаций с главой государства соглашение будет приведено в окончательный вид», — заявил собеседник RT.

Украинские дипломаты предлагают исключить из текста положения о политической дружбе и экономическом сотрудничестве между странами.

«Никаких регулярных консультаций, встреч на уровне министров иностранных дел, совместных разработок, особенно в военно-технической сфере и создании совместных производств. Мы планируем отказаться от нормы, которая запрещает странам входить в коалиции, действия которых направлены против друг друга», — отметил источник RT в украинском МИД.

Чиновники МИД предлагают зафиксировать в соглашении и тот факт, что территории Донбасса и Крыма являются украинскими. Ранее Верховная рада официально признала Россию «страной-агрессором», приняв в середине января законопроект о реинтеграции Донбасса. На этом фоне заключение договора о дружбе просто противоречит здравому смыслу, подчёркивают эксперты.

«Сложно представить, что сейчас Украина предложит подписать новый договор о дружбе. Они после «майдана» развязали войну в Донбассе, обвиняют во всех грехах Россию, называют её агрессором… Нет необходимости расторгать предыдущий договор, лучше ничего не трогать в нынешней ситуации, просто оставить всё как есть, не нагнетать обстановку. Но они именно этим и занимаются. Остальные проблемы решаются в рамках международного права. Поэтому я не думаю, что будет какой-то прок от инициативы Киева. Вряд ли они могут сейчас что-то предложить дельное и эффективное», — сообщил в беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак.

«Лишь бы против России»

Сейчас между Украиной и Россией действует Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, который был подписан 31 мая 1997 года президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и президентом Украины Леонидом Кучмой . Соглашение вступило в силу с апреля 1999 года после ратификации его текста парламентами обеих стран.

В документе речь идёт о принципе стратегического партнёрства, соблюдении прав и свобод граждан соседних стран. Он устанавливал чёткие границы и вводил обязательства не использовать свою территорию в целях, которые могут привести к ухудшению безопасности соседа.

Елена Зеркаль утверждает, что Украина намерена расторгнуть соглашение. Поводом для этой инициативы называются выборы президента России в Крыму 18 марта, которые Зеркаль окрестила «брутальным нарушением». Источник RT в «Народном фронте» говорит, что такое решение вызовет широкую поддержку лишь со стороны националистов.

«Они поддерживают любую идею, лишь бы против России, а о последствиях не думают», — заявил собеседник RT.

Украина старается разорвать все связи с Россией. На заседании кабинета министров 21 марта решено прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы. В ноябре прошлого года правительство без обсуждения расторгло с Россией договор о поставке и ремонте вооружений и военной техники, а в августе 2017 года аннулировало договор о сотрудничестве с Россией при осуществлении экспорта военной продукции в третьи страны. В мае 2016 года Киев расторг побратимские отношения с Москвой. До этого Хмельницкий расторг побратимство с Тверью и Иваново. Сожаление по поводу позиции Киева тогда выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Между Россией и Украиной продолжают действовать тысячи соглашений. За двадцатилетнюю историю их накопилось столько, что отменить их одномоментно просто нет физической возможности», — заявил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Украина на распутье

Разрабатываемый украинским МИД новый договор о дружбе выгоден исключительно Киеву, признаёт источник RT в партии «Самопомощь».

«В соглашении закреплены все важные для нас моменты, включая Крым и Донбасс, но они полностью невыгодны России. Я уверен, что никто такой договор не подпишет, — отметил собеседник RT. — Это прекрасно понимают и в МИД, сотрудники которого, скорее всего, хотят переложить всю ответственность за срыв соглашения на плечи России».

«В договоре были установлены границы стран, но теперь этого не будет. Отношения между Россией и Украиной очень плохие, поэтому заключить новое соглашение не удастся», — говорит Неменский.

Схожей позиции придерживаются и украинские депутаты. Например, 18 января Верховная рада отказалась голосовать за поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которая позволила бы расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Выступавший в парламенте депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник сообщил, что документ принимать нельзя как раз из-за того, что в нём прописаны границы между странами. Эту точку зрения разделяют и другие украинские депутаты.

«Если мы разорвём его сами (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. — RT), мы дадим основание врагу говорить: «Нет договора, нет уважения к взаимным границам — тогда к нам какие вопросы, какие же мы агрессоры». Пусть министр иностранных дел приходит в парламент, объясняет стратегию поведения МИД и делает всё по действующей процедуре. Потому что нельзя сглупить и расторгнуть договор», — заявил в эфире «5 канала» в середине марта нардеп от «Народного фронта» Андрей Тетерук.

Заведующий кафедрой политологии и социологии университета имени Г. В. Плеханова академик Академии военных наук РФ Андрей Кошкин в беседе с RT подчеркнул, что Украина не соблюдает нормы Договора о дружбе, хоть и утверждает, что Украина — это Европа.

«Настоящим героям, которые хотели проголосовать на выборах президента России на Украине, не дали этого сделать. Это нарушение Договора о дружбе между странами», — пояснил эксперт.

Кошкин также отметил противоречивость подходов украинских чиновников, которые сначала отказываются покупать газ у «Газпрома» , а затем просят ЕС запретить строительство любых трубопроводов в обход Украины. Аналогичная ситуация наблюдается и с единственным производителем самолётов — компанией «Антонов» , которая не может выпустить ни одного нового лайнера без российских деталей, говорит эксперт.

«Некоторые политические силы призывают Украину полностью расторгнуть все отношения с Россией. Но сразу начнутся проблемы — например, с украинскими рабочими в России. А они отправляют много денег на родину и поддерживают экономику страны», — заявил Кошкин.

По данным Национального банка Украины, в прошлом году «заробитчане» перевели на родину около $9,3 млрд — больше, чем вкладывают в страну иностранные инвесторы.

Для достижения консенсуса о будущем Договора о дружбе с Россией у украинских политиков есть полгода. Если до 1 октября 2018 года соглашение не будет расторгнуто, то его действие продлевается ещё на десять лет.