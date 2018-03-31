600 машин стоят на въезде на Украину из Польши

Около 600 машин стоят в пробке на въезде на Украину из Польши

Примерно 600 транспортных средств стоят в пробке перед пунктом пропуска «Ягодин» на польско-украинской границе, ожидая въезда на Украину . Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что возле других приграничных КПП также скопились сотни автомобилей.

«По состоянию на 11:00 перед пунктом пропуска «Ягодин» накопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска «Шегини» и «Краковец» в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, пробки образовались из-за большого числа граждан Украины, желающих вернуться домой из других стран на пасхальные праздники.

Уточняется, что с украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска.