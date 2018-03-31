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Кому нужна сильная Украина?
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Кому нужна сильная Украина? 

ИноСМИ 23 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Практически официальная точка зрения в стране заключается в том, что сильная Украина не нужна России, но нужна Западу. Но так ли это на самом деле?
Что касается России, то, вероятно, так оно и есть. Сильная Украина это конкурент в экономике — мы производим много подобных экспортных товаров. И конкурент в политике, опасный антироссийской истерией, своими притязаниями на общую историю, акваторию Черного моря, Крым и даже Кубань.
А как насчет Запада? Условной группы вассалов и союзников США, которые, тем не менее, имеют и собственные интересы.
Нужна ли сильная Украина Польше и прочим западным соседям? Однозначно не нужна. У нас с ними такое количество взаимных территориальных и исторических претензий, что только слабость Украины позволяет избегать массы конфликтов в регионе.
Нужна ли сильная Украина Западной Европе? Нет, тоже не нужна. Сильная Украина это практически автоматически конфликт с Россией и Польшей. Германии или Франции пожар в подбрюшье ЕС ни к чему. Для них вообще лучшим вариантом было бы вхождение Украины в сферу влияния России — «пацификация» региона руками русских, умеющих это делать.
Может быть сильная Украина нужна США?
Ну… союзники в регионе у США уже есть — это Польша и страны Прибалтики. Создавать здесь конкурента Польше нет никакого смысла. Даже сильного конкурента России создавать не стоит — потому как Украину и в нынешнем виде непросто контролировать. А что будет, если очередной слабоумный президент в Киеве будет располагать достаточным количеством танков, чтобы совершить бросок на Ростов? Лучше все пусть будет как есть — с протянутой рукой. Так надежнее.
Т.е., получается, что сильная Украина не нужна никому.
Даже, похоже, самим украинцам. Ведь была бы нужна — за почти 30 лет ее вполне можно было бы построить.
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