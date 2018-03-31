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Саакашвили поведал о планах вернуться на Украину
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Саакашвили рассказал, как и когда он намерен вернуться на Украину 

RT на русском 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, когда и как он собирается вернуться на Украину. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne. По его словам, он вернётся в страну, когда в центре Киева соберётся масштабный митинг.
«Как только в центре Киеве соберётся много людей — я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолёт и просто прилечу в Борисполь. Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить — просто сяду на самолёт», — цитирует его «СТРАНА.ua».
Ранее политик прокомментировал решение о запрете его въезда на Украину до 2021 года.
12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве и депортирован в Польшу.
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против украинского президента Петра Порошенко.
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