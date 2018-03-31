Саакашвили поведал о планах вернуться на Украину

Саакашвили рассказал, как и когда он намерен вернуться на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, когда и как он собирается вернуться на Украину . Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne. По его словам, он вернётся в страну, когда в центре Киева соберётся масштабный митинг. «Как только в центре Киеве соберётся много людей — я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолёт и просто прилечу в Борисполь. Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить — просто сяду на самолёт», — цитирует его «СТРАНА.ua». Ранее политик прокомментировал решение о запрете его въезда на Украину до 2021 года. 12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве и депортирован в Польшу Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против украинского президента Петра Порошенко