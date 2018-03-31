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Не буду прорывать колючую проволоку и переходить горные тропы: Саакашвили рассказал, как собирается вернуться на Украину
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Не буду прорывать колючую проволоку и переходить горные тропы: Саакашвили рассказал, как собирается вернуться на Украину 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Вместе с тем Саакашвили выразил надежду, что ему удастся добиться смены власти на Украине.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину. Причем политик отметил, что для этого даже не собирается «прорывать колючую проволоку».
Вместе с тем Саакашвили сообщил, что готов вернуться в Киев, когда в центре города соберется многолюдный митинг.
«Как только в центре Киеве соберется много людей — я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в «Борисполь». Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить — просто сяду на самолет», — цитирует слова Саакашвили NewsOne.
Вместе с тем политик выразил надежду, что ему удастся добиться смены власти на Украине.
Ранее президент Украины заявил, что «разоблачения» Савченко и Саакашвили войдут в учебники.
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