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Состояние арестованной Савченко ухудшилось
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Сестра Савченко рассказала об ухудшении состояния здоровья арестованной родственницы 

RT на русском 40 минут назад
Сестра народного депутата Украины Надежды Савченко — Вера Савченко заявила, что состояние здоровья её арестованной родственницы ухудшилось после объявления голодовки. Об этом она сказала в эфире «Громадського радіо».
«Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идёт кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьёт воду и попросила капли для носа», — цитирует её «112 Украина».
Вера Савченко добавила, что за находящейся под арестом сестрой следит врач, так как у неё уже наблюдаются первые спазмы желудка.
Также девушка подтвердила, что Надежда Савченко сидит в одиночной камере, где за ней ведётся круглосуточное видеонаблюдение.
Ранее народный депутат, рассказывая о ночи, проведённой в украинском СИЗО, заявила, что «нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство».
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