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Худшее — впереди?
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Худшее — впереди? 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Не знаю, как вы, но я, когда вижу в новостях информацию о результатах очередного соцопроса, всегда сокрушенно вздыхаю. Потому что знаю: снова ждет разочарование. Вообще-то нетрудно делать политические прогнозы в Украине, надо просто выбирать худший вариант — и он сбудется. Потому что так хотят украинцы.
Например, на этой неделе Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса украинцев о квотах на украинский язык на радио и телевидении. И оказалось, что квоты поддерживает только треть украинцев (33%), а против выступает аж 43%! То есть получается, что Украине пришлось пережить две революции, стать жертвой агрессии Российской Федерации, чтобы наконец задуматься о собственной идентичности и культуре и начать слабо поддерживать родной язык, но украинцы против этого! Вдумайтесь: против него не Кремль или Будапешт, а 43% украинцев!
Дальше — больше. На четвертый год войны, которая унесла жизни более десяти тысяч украинцев, привела к потере территорий и стала причиной обнищания народа и девальвации гривны, треть украинского народа до сих пор не понимает, кто же начал войну, а 15% считают виноватой Украину! Манкуртом, рабом или просто больным надо быть, чтобы во время смертельной угрозы обвинять свое собственное государство в развязывании войны против шовинистско-фашистской империи?
Культурная деколонизация тоже встречает в Украине значительное сопротивление. Почти половина (44% украинцев выступают против запрета российских телеканалов, а значит — скучают по кремлевской чертовщине и пропаганде, сериалам о «деды воевали» и оправданиям российских военных преступлений в Украине и Сирии. До 46% наших соотечественников не представляют себе нормальной жизни без «Одноклассников» и «ВКонтакте». И больше половины (53%) украинцев не поддерживают запрета отдельных российских артистов и фильмов.
Кстати, этому есть и объяснение — абсолютное большинство (86%) граждан Украины информацию получает по телевидению, которое уже давно превратилось в олигархическое средство манипуляции и одурманивания населения. Интернет и социальные сети служат источником информации только для четверти наших соотечественников, газеты не набрали даже десяти процентов — всего 8,1%. В конце концов, что ждать от людей, информационную картину мира для которых формирует зомбоящик?
Этот соцопрос свидетельствует и о существенной региональной разнице между мировоззрением украинцев. На Западе больше людей поддерживает квоты и выступает за запрет российских каналов, а затем и признает Россию страной-агрессором, а чем дальше на Восток и Юг — тем ситуация хуже.
Печально обо всем этом думать, понимая, что мы входим в предвыборный сезон. Ведь видно, что сами украинцы — без давления и не под дулами автоматов — готовы проголосовать за более пророссийскую программу партий и кандидатов. Это такая разновидность национального самоубийства?
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