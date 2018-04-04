Борьба с коррупцией по-украински: куда исчезли миллионы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) никак не может сдвинуться с мертвой точки в следствии по делу главы Совета по национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова, которого подозревают в хищении 800 миллионов бюджетных долларов. По прошествии года расследование не продвинулось дальше заявлений о том, что… будет проведено расследование. В итоге суд все же обязал НАБУ провести проверку. «Лента.ру» разобралась в предыстории этого дела, выяснила, кто из украинских политиков в нем замешан и будет ли оно иметь какие-то последствия для его фигурантов и украинской власти.
14 марта 2018 года бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин опубликовал решение Соломенского суда, которое обязывает НАБУ возобновить следствие по делу о причастности Александра Турчинова и его друзей к хищению бюджетных средств.
Толчком к расследованию стало заявление Кузьмина, которое он подал в бюро 1 марта 2017 года. В нем экс-прокурор обвиняет Турчинова, Руслана Лукьянчука и Александра Шепелева в том, что они вывели в офшоры более 800 миллионов долларов.
Спустя неделю появилось видеообращение одного из фигурантов дела — бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева, в котором он не только признает свою вину, но и обличает подельников.
Бизнес без политики
По словам Шепелева, когда Александр Турчинов был первым вице-премьером Украины в правительстве Юлии Тимошенко, они вместе с депутатом от Партии регионов Владимиром Продивусом организовали хищение 75 миллионов долларов из Родовид-банка. Без залога и должного оформления банк выдал кредит компании «Мостобуд», владельцем которого является Владимир Продивус. Возвращать кредит никто не планировал, а Родовид-банк спустя несколько месяцев после проведения упомянутой операции был национализирован.
Что интересно, Шепелев заявляет, что помогал украсть этот кредит по просьбе Турчинова и одного из лидеров Партии регионов Бориса Колесникова. По словам Шепелева, 45 миллионов должны были пойти группе Турчинова, Колесников же якобы планировал потратить свои 30 миллионов долларов на президентскую кампанию Виктора Януковича.
С одной стороны, такая версия выглядит странной и даже невероятной. Накануне президентских выборов, основными кандидатами на которых были Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, их коллеги из двух противоположных политических лагерей проворачивают совместные махинации. С другой стороны, украинская политика известна своей непредсказуемостью и крутыми разворотами.
В любом случае после таких заявлений НАБУ должно было это дело расследовать, тем более что Шепелев не ограничился тем, что обвинил Турчинова в краже 75 миллионов. По словам бывшего депутата, общий ущерб от коррупционной деятельности Турчинова превысил 800 миллионов долларов. Якобы Турчинов и его подчиненные организовали систему поборов с государственных предприятий и министерств, вынуждая их распиливать бюджеты.
Эти деньги попадали в подконтрольный Шепелеву Европейский банк рационального финансирования, который через прибалтийские и британские компании их отмывал (в частности, называлась фирма «Фортекс», зарегистрированная в Великобритании). Часть денег оседала на зарубежных счетах офшорных компаний, часть Турчинов тратил на приобретение недвижимости — например, в Белогородке под Киевом.
Человек непростой судьбы
Ключевая фигура в деле Турчинова — его бывший коллега Александр Шепелев. Сказать, что это человек непростой судьбы, — не сказать ничего. Когда в феврале этого года его задержали под Киевом, следствие выкатило ему целый список обвинений: банковские махинации во время премьерства Юлии Тимошенко; организация заказного убийства экс-владельца Родовид-банка (того самого, откуда Шепелев и Турчинов якобы похитили деньги); убийство полковника УБОП, который занимался расследованием деятельности подпольных конвертационных центров и так далее.
Чтобы дополнить эту яркую биографию, напомним, что в 2006 году Шепелев стал народным депутатом от партии Юлии Тимошенко, а после победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года сразу перешел в Партию регионов. В 2012 году он не смог переизбраться в парламент и, уже имея к тому времени приличный набор обвинений, покинул территорию Украины.
В 2013 году его обнаружили в Венгрии, где он жил по поддельным документам, и в 2014 году депортировали на Украину. Но уже через месяц он с помощью конвоира бежал и скрылся, как утверждают в СБУ, на территории России. В 2016 году власти Украины обвинили Шепелева в государственной измене в форме сотрудничества с ФСБ, однако предоставленные доказательства были не слишком убедительными.
Зачем после всего этого Шепелев вернулся на Украину — остается только гадать. Не исключено, что он решил обменять компромат на украинских политиков — как из правящего блока, так и из оппозиции — на личную неприкосновенность. Среди потенциальных жертв шепелевских откровений могут оказаться Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Александр Турчинов и другие. Вероятно, шел процесс торга, но договориться не удалось, и Шепелев со следами «переговоров» на лице и теле оказался за решеткой.
Рука Москвы
Ответ Александра Турчинова на обвинения в коррупции вполне характерен: именно так современные украинские политики отвечают на неудобные вопросы.
«Сейчас Шепелев и Кузьмин отрабатывают свое право на укрытие в России от украинского правосудия, поэтому с готовностью выполняют указания спецслужб РФ, озвучивая любые абсурдные глупости», — сказано в специальном сообщении СНБО.
Справедливости ради, Турчинов также призвал НАБУ провести расследование обвинений в свой адрес. Однако после заявления, что все эти обвинения — происки иностранных разведок, ни о каком справедливом расследовании, видимо, речи уже не было.
И действительно: год прошел в полном бездействии, и теперь уже суд вынужден подталкивать НАБУ к расследованию дела Турчинова, потому как само бюро в этом, похоже, не заинтересовано.
Нажито непосильным трудом
Надо признать, что у бывшего прокурора Кузьмина и у бывшего депутата Шепелева есть вполне очевидные мотивы для очернения представителя действующей власти. Однако есть и другие факты, косвенно подтверждающие их обвинения в адрес секретаря СНБО.
Последние 20 лет Турчинов провел в системе государственного управления. В 1990-е он какое-то время был советником премьер-министра Украины, а начиная с 1998-го регулярно проходит в Верховную Раду по спискам партий Юлии Тимошенко.
Помимо этого, Турчинов руководил Службой безопасности Украины, был заместителем главы СНБО, с 2007-го по 2010 год занимал должность первого вице-премьера. После смещения Виктора Януковича с февраля по июнь 2014 года исполнял обязанности президента. С декабря 2014 года и по сей день является секретарем СНБО.
Вся жизнь Александра Турчинова связана с госслужбой, а потому неудивительно, что в его налоговой декларации нашлось место квартире в центре Киева площадью 382 квадратных метра. Квартира была куплена в 2009 году, когда Турчинов занимал должность первого вице-премьера. Его годовой оклад на этой должности не мог превышать 78 тысяч гривен (около 10 тысяч долларов).
Такая квартира, исходя из средней стоимости жилья в Киеве в 2009 году, стоила никак не меньше 750 тысяч долларов — то есть Турчинову пришлось бы копить на нее не менее десяти лет, отказывая себе практически во всем. Но он, похоже, не отказывал, потому как помимо квартиры в декларацию также попали 810 тысяч долларов на банковском счете и 735 тысяч долларов наличными, коллекция картин и старинных книг.
Работящие люди
В январе 2017 года программа «Следствие. Инфо» (проект Общественного телевидения) опубликовала расследование, посвященное имуществу семьи Александра Турчинова. По закону совершеннолетние родственники чиновников, которые не живут с ними, не обязаны декларировать свое имущество, чем некоторые госслужащие пользуются для сокрытия незаконных доходов.
Согласно материалам расследования, в 2016 году фирма, конечным бенефициаром которой является теща Александра Турчинова, 73-летняя Тамара Белиба, приобрела имение в Белогородке под Киевом — дом площадью более тысячи квадратных метров и без малого два гектара земли. Это та самая Белогородка, где, по заявлению Александра Шепелева, Турчинов приобретал недвижимость. Впрочем, объяснения тещи звучали вполне убедительно: она 25 лет работала на заводе и честным трудом заработала свое благосостояние. А как иначе!
Госпожа Белиба так хорошо работала на заводе и так умело управляла финансами, что в 2016 году та же фирма приобрела шесть тысяч квадратных метров коммерческой недвижимость в Киеве и три офисных помещения по 200 квадратных метров в центре украинской столицы.
У 23-летнего сына Александра Турчинова тоже все хорошо. В 2016 году бабушка — правда, уже другая — подарила ему дом площадью 172 квадратных метра на участке в 35 соток.
«…но это наш сукин сын»
После победы Майдана новые украинские власти только и говорят что о борьбе с коррупцией. Казалось бы, явные попытки Турчинова скрыть имущество, журналистские расследования, заявления Кузьмина и Шепелева в НАБУ — все это должно было вызвать адекватную реакцию компетентных органов и того же бюро. Однако его руководство явно затягивает расследование.
Это при том, что НАБУ создавалось именно как новая организация, призванная профессионально бороться с коррупцией в высших эшелонах власти. Бюро пользуется вполне очевидной поддержкой США.
В конце 2017 года Бюро возбудило несколько громких дел против людей из окружения президента Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова. Кое-кто даже называл это началом предвыборной кампании директора бюро Артема Сытника. Однако, как и в случае с делом Турчинова, эти расследования забуксовали. В чем же дело?
В украинском политическом истеблишменте бытует мнение, что США, которые имеют существенное влияние на деятельность НАБУ, сознательно притормаживают расследование против Александра Турчинова и других членов «Народного фронта».
Причина кроется в том, что возглавляемая Турчиновым партия «Народный фронт» считается выразительницей мнений украинских политических «ястребов» и крайне непопулярна в обществе. Согласно последним социологическим опросам, на выборах за него готовы проголосовать лишь 1,5 процента украинцев.
Антикоррупционное расследование, если оно закончится приговором, попросту убьет рейтинги отдельных политиков и партии в целом. В Вашингтоне, очевидно, не могут пойти на такие жертвы. В условиях непростых отношений с Москвой на Украине выгодно иметь партию и политиков, настроенных на затяжной конфликт с Россией и продолжение боевых действий в Донбассе до победного конца. Поэтому в ближайшей перспективе никаких расследований и уголовных дел в отношении Александра Турчинова и его соратников по «Народному фронту» ожидать не стоит.