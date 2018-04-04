Борьба с коррупцией по-украински: куда исчезли миллионы

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) никак не может сдвинуться с мертвой точки в следствии по делу главы Совета по национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова , которого подозревают в хищении 800 миллионов бюджетных долларов. По прошествии года расследование не продвинулось дальше заявлений о том, что… будет проведено расследование. В итоге суд все же обязал НАБУ провести проверку. «Лента.ру» разобралась в предыстории этого дела, выяснила, кто из украинских политиков в нем замешан и будет ли оно иметь какие-то последствия для его фигурантов и украинской власти.

14 марта 2018 года бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин опубликовал решение Соломенского суда, которое обязывает НАБУ возобновить следствие по делу о причастности Александра Турчинова и его друзей к хищению бюджетных средств.

Толчком к расследованию стало заявление Кузьмина, которое он подал в бюро 1 марта 2017 года. В нем экс-прокурор обвиняет Турчинова, Руслана Лукьянчука и Александра Шепелева в том, что они вывели в офшоры более 800 миллионов долларов.

Спустя неделю появилось видеообращение одного из фигурантов дела — бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева, в котором он не только признает свою вину, но и обличает подельников.

Бизнес без политики

По словам Шепелева, когда Александр Турчинов был первым вице-премьером Украины в правительстве Юлии Тимошенко , они вместе с депутатом от Партии регионов Владимиром Продивусом организовали хищение 75 миллионов долларов из Родовид-банка. Без залога и должного оформления банк выдал кредит компании «Мостобуд», владельцем которого является Владимир Продивус. Возвращать кредит никто не планировал, а Родовид-банк спустя несколько месяцев после проведения упомянутой операции был национализирован.

Что интересно, Шепелев заявляет, что помогал украсть этот кредит по просьбе Турчинова и одного из лидеров Партии регионов Бориса Колесникова . По словам Шепелева, 45 миллионов должны были пойти группе Турчинова, Колесников же якобы планировал потратить свои 30 миллионов долларов на президентскую кампанию Виктора Януковича

С одной стороны, такая версия выглядит странной и даже невероятной. Накануне президентских выборов, основными кандидатами на которых были Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, их коллеги из двух противоположных политических лагерей проворачивают совместные махинации. С другой стороны, украинская политика известна своей непредсказуемостью и крутыми разворотами.

В любом случае после таких заявлений НАБУ должно было это дело расследовать, тем более что Шепелев не ограничился тем, что обвинил Турчинова в краже 75 миллионов. По словам бывшего депутата, общий ущерб от коррупционной деятельности Турчинова превысил 800 миллионов долларов. Якобы Турчинов и его подчиненные организовали систему поборов с государственных предприятий и министерств, вынуждая их распиливать бюджеты.

Эти деньги попадали в подконтрольный Шепелеву Европейский банк рационального финансирования, который через прибалтийские и британские компании их отмывал (в частности, называлась фирма «Фортекс», зарегистрированная в Великобритании ). Часть денег оседала на зарубежных счетах офшорных компаний, часть Турчинов тратил на приобретение недвижимости — например, в Белогородке под Киевом.

Человек непростой судьбы

Ключевая фигура в деле Турчинова — его бывший коллега Александр Шепелев. Сказать, что это человек непростой судьбы, — не сказать ничего. Когда в феврале этого года его задержали под Киевом, следствие выкатило ему целый список обвинений: банковские махинации во время премьерства Юлии Тимошенко; организация заказного убийства экс-владельца Родовид-банка (того самого, откуда Шепелев и Турчинов якобы похитили деньги); убийство полковника УБОП, который занимался расследованием деятельности подпольных конвертационных центров и так далее.

Чтобы дополнить эту яркую биографию, напомним, что в 2006 году Шепелев стал народным депутатом от партии Юлии Тимошенко, а после победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года сразу перешел в Партию регионов. В 2012 году он не смог переизбраться в парламент и, уже имея к тому времени приличный набор обвинений, покинул территорию Украины.

В 2013 году его обнаружили в Венгрии , где он жил по поддельным документам, и в 2014 году депортировали на Украину. Но уже через месяц он с помощью конвоира бежал и скрылся, как утверждают в СБУ , на территории России . В 2016 году власти Украины обвинили Шепелева в государственной измене в форме сотрудничества с ФСБ , однако предоставленные доказательства были не слишком убедительными.

Зачем после всего этого Шепелев вернулся на Украину — остается только гадать. Не исключено, что он решил обменять компромат на украинских политиков — как из правящего блока, так и из оппозиции — на личную неприкосновенность. Среди потенциальных жертв шепелевских откровений могут оказаться Петр Порошенко , Юлия Тимошенко, Александр Турчинов и другие. Вероятно, шел процесс торга, но договориться не удалось, и Шепелев со следами «переговоров» на лице и теле оказался за решеткой.

Рука Москвы

Ответ Александра Турчинова на обвинения в коррупции вполне характерен: именно так современные украинские политики отвечают на неудобные вопросы.

«Сейчас Шепелев и Кузьмин отрабатывают свое право на укрытие в России от украинского правосудия, поэтому с готовностью выполняют указания спецслужб РФ, озвучивая любые абсурдные глупости», — сказано в специальном сообщении СНБО.

Справедливости ради, Турчинов также призвал НАБУ провести расследование обвинений в свой адрес. Однако после заявления, что все эти обвинения — происки иностранных разведок, ни о каком справедливом расследовании, видимо, речи уже не было.

И действительно: год прошел в полном бездействии, и теперь уже суд вынужден подталкивать НАБУ к расследованию дела Турчинова, потому как само бюро в этом, похоже, не заинтересовано.

Нажито непосильным трудом

Надо признать, что у бывшего прокурора Кузьмина и у бывшего депутата Шепелева есть вполне очевидные мотивы для очернения представителя действующей власти. Однако есть и другие факты, косвенно подтверждающие их обвинения в адрес секретаря СНБО.

Последние 20 лет Турчинов провел в системе государственного управления. В 1990-е он какое-то время был советником премьер-министра Украины, а начиная с 1998-го регулярно проходит в Верховную Раду по спискам партий Юлии Тимошенко.

Помимо этого, Турчинов руководил Службой безопасности Украины, был заместителем главы СНБО, с 2007-го по 2010 год занимал должность первого вице-премьера. После смещения Виктора Януковича с февраля по июнь 2014 года исполнял обязанности президента. С декабря 2014 года и по сей день является секретарем СНБО.

Вся жизнь Александра Турчинова связана с госслужбой, а потому неудивительно, что в его налоговой декларации нашлось место квартире в центре Киева площадью 382 квадратных метра. Квартира была куплена в 2009 году, когда Турчинов занимал должность первого вице-премьера. Его годовой оклад на этой должности не мог превышать 78 тысяч гривен (около 10 тысяч долларов).

Такая квартира, исходя из средней стоимости жилья в Киеве в 2009 году, стоила никак не меньше 750 тысяч долларов — то есть Турчинову пришлось бы копить на нее не менее десяти лет, отказывая себе практически во всем. Но он, похоже, не отказывал, потому как помимо квартиры в декларацию также попали 810 тысяч долларов на банковском счете и 735 тысяч долларов наличными, коллекция картин и старинных книг.

Работящие люди

В январе 2017 года программа «Следствие. Инфо» (проект Общественного телевидения) опубликовала расследование, посвященное имуществу семьи Александра Турчинова. По закону совершеннолетние родственники чиновников, которые не живут с ними, не обязаны декларировать свое имущество, чем некоторые госслужащие пользуются для сокрытия незаконных доходов.

Согласно материалам расследования, в 2016 году фирма, конечным бенефициаром которой является теща Александра Турчинова, 73-летняя Тамара Белиба, приобрела имение в Белогородке под Киевом — дом площадью более тысячи квадратных метров и без малого два гектара земли. Это та самая Белогородка, где, по заявлению Александра Шепелева, Турчинов приобретал недвижимость. Впрочем, объяснения тещи звучали вполне убедительно: она 25 лет работала на заводе и честным трудом заработала свое благосостояние. А как иначе!

Госпожа Белиба так хорошо работала на заводе и так умело управляла финансами, что в 2016 году та же фирма приобрела шесть тысяч квадратных метров коммерческой недвижимость в Киеве и три офисных помещения по 200 квадратных метров в центре украинской столицы.

У 23-летнего сына Александра Турчинова тоже все хорошо. В 2016 году бабушка — правда, уже другая — подарила ему дом площадью 172 квадратных метра на участке в 35 соток.

«…но это наш сукин сын»

После победы Майдана новые украинские власти только и говорят что о борьбе с коррупцией. Казалось бы, явные попытки Турчинова скрыть имущество, журналистские расследования, заявления Кузьмина и Шепелева в НАБУ — все это должно было вызвать адекватную реакцию компетентных органов и того же бюро. Однако его руководство явно затягивает расследование.

Это при том, что НАБУ создавалось именно как новая организация, призванная профессионально бороться с коррупцией в высших эшелонах власти. Бюро пользуется вполне очевидной поддержкой США

В конце 2017 года Бюро возбудило несколько громких дел против людей из окружения президента Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова . Кое-кто даже называл это началом предвыборной кампании директора бюро Артема Сытника. Однако, как и в случае с делом Турчинова, эти расследования забуксовали. В чем же дело?

В украинском политическом истеблишменте бытует мнение, что США, которые имеют существенное влияние на деятельность НАБУ, сознательно притормаживают расследование против Александра Турчинова и других членов «Народного фронта».

Причина кроется в том, что возглавляемая Турчиновым партия «Народный фронт» считается выразительницей мнений украинских политических «ястребов» и крайне непопулярна в обществе. Согласно последним социологическим опросам, на выборах за него готовы проголосовать лишь 1,5 процента украинцев.

Антикоррупционное расследование, если оно закончится приговором, попросту убьет рейтинги отдельных политиков и партии в целом. В Вашингтоне, очевидно, не могут пойти на такие жертвы. В условиях непростых отношений с Москвой на Украине выгодно иметь партию и политиков, настроенных на затяжной конфликт с Россией и продолжение боевых действий в Донбассе до победного конца. Поэтому в ближайшей перспективе никаких расследований и уголовных дел в отношении Александра Турчинова и его соратников по «Народному фронту» ожидать не стоит.