Ещё
Госдепартамент призвал отменить декларации о доходах для общественных организаций Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдепартамент призвал отменить декларации о доходах для общественных организаций Украины 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на отмене обязательного декларирования доходов для общественных организаций Украины, которые занимаются борьбой с коррупцией. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
С точки зрения Вашингтона, «этот карательный закон направлен против тех лиц, которые стремятся к прозрачности и подотчетности на Украине, выполняя обещания, данные во время „евромайдана“, а также лиц действующих в интересах „украинского народа, стремящихся к демократическому государству, где правит закон“.
Ранее в среду еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан заявил, что нежелание Киева отменить декларации о доходах для общественных организаций противоречит европейским устремлениям Украины. Он призвал украинские власти внести коррективы в законодательство. В тот же день президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что он настаивает на отмене нормы, которая предусматривает электронное декларирование для активистов.
В ЕС неоднократно заявляли, что привлечение гражданского общества к борьбе с коррупцией имеет первостепенное значение на Украине. Оно должно выполнять функцию надзора без лишних препятствий и вмешательства. По мнению Евросоюза, главная цель системы электронного декларирования активов заключается в устранении потенциальной необоснованной разницы в уровне обогащения государственных чиновников, а декларирование активов представителями гражданского общества не будет служить этой цели и скорее приведет к чрезмерному бремени и давлению на сообщество, которое представляет неправительственные организации.
ТАСС: последние новости
Постпред РФ призвал ОБСЕ удержать Киев от новой военной кампании в Донбассе Опрос: менее трети украинцев поддерживают запрет российских фильмов в стране Гуманитарная автоколонна МЧС России направилась в Донбасс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль108
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»19
Украинский суд арестовал захваченное судно РФ171
Россия готовится к новым нападкам Запада28
В Лондоне открестились от обыска самолета из РФ111
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение