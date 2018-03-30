Госдепартамент призвал отменить декларации о доходах для общественных организаций Украины

ВАШИНГТОН, 30 марта. / ТАСС /. Соединенные Штаты настаивают на отмене обязательного декларирования доходов для общественных организаций Украины , которые занимаются борьбой с коррупцией. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

С точки зрения Вашингтона, «этот карательный закон направлен против тех лиц, которые стремятся к прозрачности и подотчетности на Украине, выполняя обещания, данные во время „евромайдана“, а также лиц действующих в интересах „украинского народа, стремящихся к демократическому государству, где правит закон“.

Ранее в среду еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан заявил, что нежелание Киева отменить декларации о доходах для общественных организаций противоречит европейским устремлениям Украины. Он призвал украинские власти внести коррективы в законодательство. В тот же день президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что он настаивает на отмене нормы, которая предусматривает электронное декларирование для активистов.