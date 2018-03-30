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Экс-депутат Европарламента шокирован парадоксами политики Украины
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Экс-депутат Европарламента шокирован парадоксами политики Украины 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил бывший член Европарламента Ганс Свобода.
Экс-депутат Европарламента Ганс Свобода отметил парадоксы, которые он заметил в политической жизни Украины.
По его мнению, киевская власть сделала несколько шагов вперед после 2014 года, однако это лишь «история о стакане, который одновременно наполовину пуст и полон». По словам эксперта, из-за того, что государство Украины постоянно вмешивается в работу медиа, в стране появляются шокирующие парадоксы, отмечает Федеральное агентство новостей.
— Как может быть Михаил Саакашвили, с одной стороны, приглашенным в страну героем, а потом превратиться в предателя, потому что «работает на Россию и Путина», при том, что он является его врагом? — задается вопросом эксперт.
Он также не может понять, пример Надежды Савченко, которая сначала была героиней, а сейчас ее обвиняют в попытке совершения политического преступления.
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