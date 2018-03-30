Украина за год до выборов президента: схватка бульдогов над ковром

Интенсивность социопросов, которые в эти дни проводят различные украинские и зарубежные социологические компании, говорит о том, что, во-первых, политические игроки готовятся к выборам. И что, во-вторых, они предполагают (подозревают, имеют информацию или выдают желаемое за действительное), что выборы будут досрочными.

Назначить досрочные выборы в нынешней ситуации может только Петр Порошенко , а он, во всяком случае, официально, говорит, что делать этого не собирается. Но внутренняя ситуация на Украине , как и международная для нынешнего режима весьма сложная, нервная, изобилующая конфликтами, которые отражаются на политическом пространстве страны. И все еще может быть.

Поэтому, не де-юре, но де-факто президентская кампания на Украине уже началась. Бульдоги, то есть основные политические игроки, заинтересованные в Украине и так или иначе определяющие ее политическое будущее, в настоящий момент наблюдают за происходящим со стороны.

Поэтому, анализируя предвыборную ситуацию на Украине, приходится говорить не о шансах тех или иных реальных соискателей президентского кресла, а о тенденциях. Тут ведь вообще неизвестно, будут ли выборы, а, если будут, кто из нынешних политических игроков дойдет до их официального старта и т.д.

Первая тенденция: «Вовремя предать, значит предвидеть»

Проблема Порошенко в том, что он слишком хорошо знает тех, кто его окружает. Поэтому, может быть за исключением давнего партнера и однополчанина (вместе служили «срочку» еще при СССР) Игоря Кононенко , никому не может доверять. Потому что всё ближайшее окружение президента состоит из предателей и конъюнктурщиков.

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Турчинов был вечной и неизменной тенью Юлии Тимошенко. Но в 2014-ом году, когда понял, что у нее нет никаких шансов вернуться во власть, перебежал к тогдашнему фавориту Арсению Яценюку в «Народный фронт».

Тот же кульбит проделал тогда же и министр МВД Арсен Аваков . Все они, Луценко, Турчинов, Аваков входят в ближайший круг Порошенко, в так называемую «стратегическую девятку», то есть в своеобразное порошенковское политбюро, которое сейчас и решает, как идти на выборы. Там де и бывший премьер и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк. Этот персонаж вообще побывал во всех официальных партийных структурах страны — не членом партии, а в качестве партнера лидеров партий. И у коммунистов (в политику его привел Грач), и у социалистов, и у Тимошенко и у Ющенко.

Сам Порошенко под стать своему окружению — был и одним из основателей Партии регионов, министром иностранных дел при Ющенко и министром экономики при Януковиче.

То есть Порошенко в курсе того, что, как говорит один из героев рязановского «Гаража»: «Вовремя предать, значит не предать, а предвидеть».

Сам Порошенко понимает, что у него есть два пути: оставаться главой государства, либо, проиграв выборы, рисковать свободой и имуществом. Потому что следующий президент, кто бы он ни был, повесит на Порошенко всё — и гражданскую войну на Донбассе, и расхищение средств (в том числе собранных с граждан в виде «налога на войну»), и отжим чужих бизнесов, и ограничения прав и свобод граждан и т.д. Поэтому Порошенко надо побеждать. Бежать ему некуда. Попасть в те страны, которые не выдают Украине беглых политиков, у Порошенко еще меньше шансов, чем стать президентом.

Окружение предлагает варианты (о них чуть ниже). Но Порошенко молчит, потому что никому не верит. И его молчание, как утверждают некоторые члены «стратегической девятки» в откровенных разговорах с украинскими журналистами, воспринимается, как нерешительность.

Вторая тенденция: Изменить конституцию под Порошенко

Вторая проблема Порошенко в том, что он, став президентом, перепутал Украину со своей шоколадной фабрикой «Рошен» . То есть в стране он стал действовать, как на своем предприятии, где он — единоличный и безраздельный хозяин. В результате согласно соцопросов, рейтинг Порошенко опустился на уровень 7-9 процентов. И продолжает падать со скоростью 1 процентного пункта в месяц. При таких темпах, к выборам, вообще ничего не останется. И это, кстати, не только по опросам украинских социологов, но и американских.

Поэтому, если ничего не изменится, у Порошенко нет шансов не только стать президентом, но даже выйти во второй тур выборов. «Народный фронт» в лице Яценюка-Турчинова-Авакова предлагает Порошенко внести изменения в конституцию, переведя Украину из президентско-парламентской республики в премьерско-парламентскую. Тогда не важно, кто будет президентом. Зато премьера будет назначать коалиционное большинство в парламенте и им, как уверяют Яценюк-Турчинов-Аваков, станет сам Порошенко. При условии, конечно, если «Народный фронт» и Блок Петра Порошенко получат большинство в парламенте.

При этой схеме для проведения всех законодательных процедур у Порошенко по конституции есть полгода. Но Порошенко молчит. Потому что при выборе этого варианта развития событий, он становится заложником своих друзей-конкурентов. То есть попадает в зависимость от тех самых предателей и конъктурщиков, которым доверять у него нет никаких оснований.

При этом, чтобы осуществить конституционные изменения, Пророшенко надо объединить НФ и БПП. А еще провести изменения конституции через парламент (надо набрать не менее 300 голосов), что тоже представляется весьма сомнительным. Ни Тимошенко, ни Самопомощь, ни их сторонники из числа мажоритарщиков в парламенте на такие изменения не пойдут.

Третья тенденция: В президенты через генпрокуратуру

При этом, похоже, Порошенко надеется на чудо и предполагает, что сможет укрепить свой имидж. Как утверждают информированные источники, команда политтехнологов Порошенко хочет провести его избирательную кампанию под лозунгом борьбы с внутренними врагами, то есть — агентами Кремля, «ватниками» и «сепаратистами», а так же против российского влияния на украинскую экономику и политику. То есть идея в том, чтобы Порошенко объединил вокруг себя именно патриотический электорат.

При этом, как считает украинский политконсультатнт Дьяченко, курировать выборы от власти в городах и весях страны будет генпрокуратура, то есть Юрий Луценко. С этой целью сейчас его и пытаются усилить за счет инсинуаций в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Ну, а сам Луценко, в случае повторного президентского срока Порошенко рассчитывает получить должность премьер-министра страны.

При этом варианте «Народный фронт» Порошенко не нужен. Это понимают «фронтовики» и начинают всячески мешать Порошенко и Луценко. Главная проблема президента — как, посадив в одну банку своих пауков, заставить их работать в его собственных интересах. Пока это получается плохо.

Четвертая тенденция: Оппозиция фрагментирована

В стойкой оппозиции к Порошенко и практически ко всей нынешней власти находятся несколько политиков и политических сил, которые могут рассчитывать на весомую поддержку электората. Прежде всего, это «Батькивщина» Юлии Тимошенко, Оппозиционный блок с одним из его лидеров — Юрием Бойко и «Самопомощь» львовского мэра Андрея Садового. Есть еще бывший министр обороны Анатолий Гриценко с партией «Гражданская позиция» и Надежда Савченко, находящаяся в настоящее время в СИЗО, откуда уже начала свою избирательную кампанию.

Что касается Савченко, которая, как теперь стало понятно, с одной стороны, готовила видеоролики и даже разработала свою предвыборную кампанию (включая программу), с другой, участвовала в организации вооруженного переворота на Украине, спровоцированном с целью ее, Савченко, компрометации СБУ ГРУ . Между тем, реальных шансов на уверенную поддержку со стороны избирателей, ни у Гриценко, имеющего партию-муляж, ни тем более у Савченко нет. Они, скорее могут выступить спойлерами, снижающими уровень поддержки оппозиционных кандидатов.

В последнее время, резко снизилась и поддержка львовского мэра Андрея Садового, что связано, во-первых, с «мусорным скандалом», который он до конца так и не смог погасить, и, во-вторых, с резким снижением его активности в целом в политике вне своего региона. Вообще в этом, секторе партий и движений, стоящих на патриотических позициях, но оппозиционных власти, есть фрагментарность. Если Гриценко, и Садовой пойдут на президентские выборы в качестве самостоятельных кандидатов, они скорее всего сыграют на понижение поддержки Тимошенко, но сами вряд ли получат существенную поддержку электората.

У Оппоблока та же проблема — его раскалывают внутренние противоречия. При наличии хорошей поддержке на юге и востоке Украины, Оппоблок мог бы получить у же в первом туре — 30-40 процентов голосов избирателей. Однако, не являясь политическим монолитом, может быть легко размыт — партией «За жизнь» Вадима Рабиновича , который находится в оппозиции к Оппозиционному блоку, а так же амбициозными планами других политиков, например, Михаила Добкина , который уже заявил, что будет участвовать в выборах в качестве самостоятельной политической фигуры.

В этой части политической карты Украины наиболее высокие шансы у Юлии Тимошенко, однако и у нее есть проблемы.

Пятая тенденция: «Патриоты» против «протестантов»

Мало кто обратил внимание на то, что электорат Украины состоит, собственно, из двух неравных частей. Примерно 25-30 процентов составляют люди, которые внимательно отслеживают политические события в стране и в целом поддерживают существующих политиков. Это группа, которую условно можно обозначить «патриоты».

Но более значительная часть — от 65 до 70 процентов относятся ко всем политикам Украины — Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Гройсману, Яценюку и т.д. со стойкой антипатией. То есть эта та часть электората, которая ни при каких условиях не хочет голосовать за тех, кто сегодня составляет политическую элиту страны. Это группа условно «протестного» электората или «протестанты».

Про группу «протестантов» мы знаем очень мало, поскольку свои взгляды они либо не хотят выражать, либо скрывают, опасаясь репрессий со стороны власти и правоохранителей, поскольку их взгляды, судя по всему, недостаточно патриотичны и, возможно, не являются, как у официальной власти антироссийскими.

При этом, передвижения — рост рейтингов одних политиков (например, Тимошенко и Ляшко) и падение у других (например, Порошенко и Садовой) осуществляется внутри небольшой группы «патриотов». То есть, если Тимошенко прибавила в рейтинге, это не значит, что к ней пришли симпатики из «протестантов». Это значит, что внутри группы «патриотов» произошло перераспределение симпатий между Тимошенко и Порошенко.

И поскольку, внутри группы «патриотов» идет война между Порошенко, Тимошенко, Ляшко и некоторыми остальными политиками (кроме Оппоблока), то поддержки этой части электората явно не достаточно при сохранении этой тенденции для получения большинства голосов избирателей, чтобы Тимошенко стать президентом.

Шестая тенденция: Кто на новенького?

Совершенно очевидно, что задействовать электорат из числа «протестантов» — одна из главных задач основных кандидатов в президенты, то есть Порошенко и Тимошенко. Но получается у них плохо.

Между тем ситуацией с «протестантами» вполне могут воспользоваться и другие политические игроки, если предложат электорату новую политическую фигуру — не столько одиозную, как Тимошенко, от которой избиратель за 20 лет просто устал, и не столь коррумпированную, как Порошенко, от которого за четыре года устал еще больше, чем от Тимошенко за двадцать.

Такие политические игроки есть. Это те, кто заинтересован решить проблемы Украины — прежде всего, прекратить гражданский конфликт на Донбассе, перераспределить финансы, вооруженную помощь и человеческие ресурсы для решения более глобальных задач на Ближнем Востоке и в некоторых других тревожных точках мира.

Именно эти игроки, к которым можно весьма условно отнести Россию , США и ЕС , способны резко изменить повестку дня будущих президентских выборов на Украине, предложив (пусть неофициально) избирателям компромиссную фигуру нового политика, не связанного с коррумпированными олигархическими кланами и, в тоже время, способную соблюдать умеренный баланс интересов всех внешних игроков.

По разным косвенным данным можно судить, что такие переговоры между внешними игроками идут и что такие фигуры ими рассматриваются. Но эти «бульдоги мировой политики» находятся в стороне от внутри украинской политической схватки. И пока не до конца понятно, непонятно, смогли ли они прийти к единому мнению.