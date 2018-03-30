Мечты о Великой Кубанской Украине

Киевские власти приняли решение переименовать улицу маршала Жукова в улицу Кубанской Украины . Помимо привычных мотивов исторического ревизионизма, это решение, демонстративно принятое в пику властям России , показывает, что украинские националисты вновь и вновь поднимают тему «Великой Украины», в составе которой они традиционное рассматривают целый ряд регионов современной РФ.

Собственно, претензии на украинскую Кубань всегда озвучивались в кругах профессиональных патриотов на кухнях Киева или Львова . Каждая карта «исконно украинских земель», от польского Сяна и по российский Дон, в обязательном порядке включала в себе земли Северного Кавказа. Разница только в том, что если одни националисты скромно ограничивались в своих территориальных амбициях Малиновым Клином — то есть, самой Кубанью в границах бывшего Черноморского казачьего войска, то другие доводили границы будущей Украинской Империи вплоть до каспийского побережья, до Волги, и даже до Казахстана , о котором мечтал в своей брошюре видный деятель ОУН Михаил Колодзинский.

Сегодня, после победы Евромайдана, эти претензии открыто озвучиваются на официальном уровне, в заявлениях высокопоставленных украинских чиновников, которые раз за разом поясняют, что за возвращением Донецка Крыма должно обязательно последовать присоединение российской Кубани.

«Я считаю, что, возможно, Керченский мост — не такая уж и плохая вещь, если мы после возвращения Крыма сможем спокойно вернуть и Кубань. Далее у нас стоит вопрос деоккупации Кубани», — заявил недавно министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян

«Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли — Курщину, Брянщину , Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край. Это там, где существует украинская сущность, украинская ментальность», — рассказал в эфире радиостанции «Эра» глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский

«Кубань, Дон, Воронежчина… Российские политике черточку поставили на Крым: «теперь это русская земля». Ну, такие черточки мы можем тоже расставить. Украина имеет потенциал показать, где украинская земля», — пространно говорил в начале года депутат Дмитрий Ярош

«Территории Кубани — по крайней мере, западной части Краснодарского края, Украина может получить в качестве компенсации за нанесенные Россией убытки. А поскольку сумма убытков является колоссальной, то РФ проще отдать нам часть своих территорий. Это будет вполне логично — как репарации после войны. Хотя в ситуации дестабилизации России, которая будет вызвана экономическим кризисом и обязательным в этом случае парадом суверенитетов, Кубань и сама может быть не против присоединения к Украине. Единственным заданием Украины тогда будет следующее: подготовить кубанцев к тому, что их край возвратится в Большую родину, провести пропагандистскую работу, напомнить о том, что кубанское казачество — это потомки украинцев-запорожцев», — рассуждает директор Центра внешнеполитических исследований Сергей Пархоменко

Появление улицы Кубанской Украины полностью укладывается в канву этих рассуждений. Хотя в самом ее названии кроется некое антиисторическое лукавство — апеллируя к недолговечной республике, провозглашенной кубанским казачеством в декабре 1918 года, в Киеве стесняются указывать ее реальное название — Кубанская народная республика — которое более чем двусмысленно звучит в современном контексте украинской политики.

Однако, это детали. Сама же суть переименования заключается в том, что украинские националисты еще раз заявляют о своих территориальных претензиях к соседней стране, закрепляя их на уровне топонимики. Тем более, что Россия до сих пор никак не реагировала на подобные заявления и демарши. Очевидно, в Москве рассчитывают на то, что украинский национализм давно исчез на Кубани даже на уровне маргинальных политических фриков. Скорее, в этом регионе существует сейчас обратная проблема доминирования российских националистов — пускай даже они носят украинские фамилии, доставшиеся в наследство от их прадедушек. А представители так называемого «кубанского казачества» массово выезжали воевать на Донбасс — и вовсе не на стороне украинских войск.

Минска, Кишинева и Тем не менее, появление улицы Кубанской Украины создает потенциальный предлог к будущему дипломатическим скандалу — если в Кремле захотят обратить внимание на скандальный топоним. Такая реакция будет вполне естественной — ведь если бы в Киеве появились улицы Украинской Перемышльщины, Украинской Холмщины, Украинской Молдовы (в напоминание о том, что современное Приднестровье входило до войны в состав УССР), Украинской Брестщины, Гомельщины и Пинщины, то это наверняка вызвало бы соответствующую реакцию Варшавы Бухареста . А территориальные претензии наших патриотов всегда касались этих обширных территорий западных, северных и южных соседей.