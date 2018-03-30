На Украине требуют запретить символику ДНР и ЛНР на футбольных матчах

Отмечается, что ФФУ требует запретить данную символику во время игр. Кроме того, в УЕФА поступила просьба наказать причастных к демонстрации флага ДНР во время матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и донецким «Шахтером», который состоялся в Риме 13 марта и завершился поражением украинского клуба со счетом 0:1.

По сумме двух матчей и благодаря правилу выездного гола в 1/4 финала Лиги чемпионов вышел итальянский клуб, а «Шахтер» завершил свое выступление в турнире.