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На Украине требуют запретить символику ДНР и ЛНР на футбольных матчах
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На Украине требуют запретить символику ДНР и ЛНР на футбольных матчах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Федерация футбола Украины (ФФУ) обратилась к FARE (организация по борьбе с проявлениями дискриминации), а также в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу использования символики Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской национальной республики (ЛНР) на футбольных матчах, передает "Советский спорт".
Отмечается, что ФФУ требует запретить данную символику во время игр. Кроме того, в УЕФА поступила просьба наказать причастных к демонстрации флага ДНР во время матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и донецким «Шахтером», который состоялся в Риме 13 марта и завершился поражением украинского клуба со счетом 0:1.
По сумме двух матчей и благодаря правилу выездного гола в 1/4 финала Лиги чемпионов вышел итальянский клуб, а «Шахтер» завершил свое выступление в турнире.
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