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Федерация футбола Украины попросила УЕФА запретить символику ДНР и ЛНР на матчах
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Федерация футбола Украины попросила УЕФА запретить символику ДНР и ЛНР на матчах 

RT на русском 2 часа назад
Федерация футбола Украины обратилась к Fare, организации по борьбе с проявлениями дискриминации, и к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой запретить на матчах символики Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской национальной республики (ЛНР). ФФУ также обратилась в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное дело по факту демонстрации символики ДНР на матче 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской «Ромы» и донецким «Шахтёром», сообщает сайт украинской федерации футбола.
В федерации выразили благодарность болельщикам, которые обратили внимание на этот факт и выступили с инициативой подачи соответствующей жалобы в международные футбольные инстанции.
Ранее президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак в шутливой форме заявил, что украинская футбольная сборная специально не прошла отборочный этап чемпионата мира 2018 года в России.
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