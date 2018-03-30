Федерация футбола Украины попросила УЕФА запретить символику ДНР и ЛНР на матчах

Федерация футбола Украины обратилась к Fare, организации по борьбе с проявлениями дискриминации, и к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой запретить на матчах символики Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской национальной республики (ЛНР). ФФУ также обратилась в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное дело по факту демонстрации символики ДНР на матче 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской «Ромы» и донецким «Шахтёром», сообщает сайт украинской федерации футбола.

В федерации выразили благодарность болельщикам, которые обратили внимание на этот факт и выступили с инициативой подачи соответствующей жалобы в международные футбольные инстанции.