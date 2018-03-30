Аналитик Transparency International объяснил, что мешает развитию оборонного сектора Украины

Представители «Укроборонпрома» утверждают, что в нынешнем кризисе оборонного сектора страны виновата Россия , которая накануне тендеров якобы заваливает потенциальных заказчиков просьбами исключить Украину из списка участников. При этом предприятие не приводит никаких подтверждений своей точки зрения.

«Коррупция в украинском оборонном секторе — единственное, что может помешать собственному производству оружия и его поступлению сюда как помощи от других государств. Поэтому эту проблему нужно решать системно, ведь методы, которые бьют точечно, являются неэффективными. Нет смысла бороться с последствиями коррупции, не преодолев её решением. И в этом процессе мы находимся уже очень долго», — заявил аналитик Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Transparency International Украина Тарас Емчура.

По его мнению, победить коррупцию на оборонном предприятии помогут адекватные механизмы корпоративного управления, прежде всего формирование независимого наблюдательного совета. Ситуацию осложняет отсутствие в законодательстве требований и условий отбора его членов, а на сегодняшний день в него входят три человека, назначенных президентом, и двое — правительством.

«К сожалению, в последние несколько лет на «Укроборонпроме» наблюдательный совет был недееспособным. Там не было кворума, что и давало возможность генеральному директору предприятия принимать единоличные решения», — сказал Емчура.

Накануне НАБУ и САП выявили факт махинации с закупками деталей для бронетанковой техники на Львовском бронетанковом заводе. Установлено, что должностное лицо ВСУ в сговоре с работниками государственного предприятия разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запчастей и комплектующих к бронетанковому вооружению, что привело к растрате бюджетных средств в размере 28,5 млн гривен.