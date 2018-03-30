МВД Украины попросили проверить законность работы храма УПЦ в Раде

"Комитет избирателей Украины" — общественная организация, которая отслеживает работу депутатов Рады, а также подготовку к выборам и их проведение.

"Обратились с официальным письмом в министерство внутренних дел относительно незаконного функционирования так называемого храма УПЦ (Московский патриархат) в помещении комитетов Верховной рады по адресу ул. Садовая 3а. Просим провести проверку и принять законные меры реагирования по факту захвата помещения административного здания и нанесения вреда государству", — написал Кошель на своей странице в Facebook.

В КИУ считают, что культовое заведение УПЦ функционирует незаконно, с нарушением действующего законодательства Украины . «Кроме этого, за восемь лет функционирования так называемого храма государству мог быть нанесен ущерб из-за неуплаты средств за пользование помещением, электроэнергией и другими коммунальными услугами», — заявил Кошель.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.