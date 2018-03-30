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МВД Украины попросили проверить законность работы храма УПЦ в Раде
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МВД Украины попросили проверить законность работы храма УПЦ в Раде 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ) просит МВД проверить законность функционирования храма Украинской православной центры Московского патриархата (УПЦ МП) в помещении комитетов Верховной рады, сообщил в пятницу гендиректор КИУ Алексей Кошель.
"Комитет избирателей Украины" — общественная организация, которая отслеживает работу депутатов Рады, а также подготовку к выборам и их проведение.
"Обратились с официальным письмом в министерство внутренних дел относительно незаконного функционирования так называемого храма УПЦ (Московский патриархат) в помещении комитетов Верховной рады по адресу ул. Садовая 3а. Просим провести проверку и принять законные меры реагирования по факту захвата помещения административного здания и нанесения вреда государству", — написал Кошель на своей странице в Facebook.
В КИУ считают, что культовое заведение УПЦ функционирует незаконно, с нарушением действующего законодательства Украины. «Кроме этого, за восемь лет функционирования так называемого храма государству мог быть нанесен ущерб из-за неуплаты средств за пользование помещением, электроэнергией и другими коммунальными услугами», — заявил Кошель.
В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.
При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.
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